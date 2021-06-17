Обиделась на слова парня: в Кривом Роге девушка наглоталась таблеток

Суицид подросток пытался совершить в квартире подруги.

В Кривом Роге 15-летняя девушка пыталась покончить с собой. Она наглоталась таблеток из домашней аптечки подруги.

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Об этом сообщает "Первый городской".

Происшествие произошло вчера, 16 июня, около 14:40. В 8 городскую больницу госпитализировали подростка с диагнозом "медикаментозное отравление".

По предварительной информации, 15-летняя девушка решила совершить самоубийство из-за слов знакомого парня "Ты никому не нужна".

Находясь у подруги в гостях на улице Содружества, она дождалась, когда та пойдет в магазин, и выпила девять пластин различных лекарств, которые нашла в "домашний" аптечке подруги. Среди выпитого: "Дротаверин", "Диазолин", "Карсил" и другие — всего 90 таблеток.

Сейчас девушка находится в отделении интенсивной терапии, ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в Тернополе 3-летняя девочка наглоталась успокоительных таблеток. Ребенка госпитализировали в областную больницу.

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