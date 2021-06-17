Стройная Ани Лорак в черном мини-платье похвасталась фигурой

Артистка продемонстрировала очередной кокетливый образ.

Певица Ани Лорак, которая недавно отпраздновала первый юбилей дочери Софии, продолжает демонстрировать фанам свои игривые образы.

В последнее время исполнительница полюбила мини-платья, поэтому и для одного из светских выходов выбрала наряд именно такого фасона. На странице в Instagram артистка разместила фото, на котором предстает в черном платье мини. "Маленькое черное платье — must have каждой девушки" — подписала снимок Ани.

instagram.com/anilorak

Подписчики страницы Лорак заметили, что ей очень идет такой образ:

Черный цвет — это идеал. Он всем подходит. Он всегда уместен и потрясающе сексуальный. А вы как всегда великолепны в любом наряде

Красавица в маленьком черном платье

Какая вы красивая! Вам очень идет эта черное платье! Куколка

Напомним, что на днях Ани Лорак в очередном мини-платье на праздновании 10-летия дочери возмутила фанов. Артистка озадачила фанов слишком откровенным внешним видом на празднике ребенка.

Отметим, что в Украине Ани Лорак раз выступала в ноябре 2014 года. Тогда концерты артистки спровоцировали массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие связывали с тем, что певица выступает с концертами в России, агрессивно настроеной против Украины и финансирует терроризм на Донбассе.

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