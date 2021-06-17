Струнка Ані Лорак у чорній мінісукні похизувалася фігурою

Артистка продемонструвала черговий кокетливий образ.

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно відсвяткувала перший ювілей доньки Софії, продовжує демонструвати фанам свої грайливі образи.

Останнім часом виконавиця вподобала мінісукні, тож і для одного зі світських виходів обрала вбрання саме такого фасону. На сторінці в Instagram артистка розмістила фото, на якому постає у чорній сукні міні. "Маленька чорна сукня - must have кожної дівчини" – підписала знімок Ані.

instagram.com/anilorak

Підписники сторінки Лорак зауважили, що їй дуже личить такий образ:

Чорний колір - це ідеал. Він всім пасує. Він завжди доречний і приголомшливо сексуальний. А ви як завжди чудові в будь-якому вбранні

Красуня в маленькій чорній сукні

Яка ви гарна! Вам дуже личить ця чорна сукня! Лялечка

Нагадаємо, що днями Ані Лорак у черговій мінісукні на святкуванні 10-річчя доньки обурила фанів. Артистка спантеличила фанів надто відвертим зовнішнім виглядом на святі дитини.

Зазначимо, що в Україні Ані Лорак востаннє виступала у листопаді 2014 року. Тоді концерти артистки спровокували масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пов'язували із тим, що співачка виступає з концертами в Росії, яка дуже агресивно налаштована проти України та фінансує тероризм на Донбасі.

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