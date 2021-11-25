Поверка счетчика воды и тепла 2021 года: сколько, когда и кто платит

Поверка счетчика воды и тепла 2021 года: сколько, когда и кто платит

Подходы к обслуживанию счетчиков воды и тепловой энергии изменились со вступлением в силу нового "Закона о коммерческом блоке". Теперь все расходы по периодической поверке, ремонту и обслуживанию средств учета лежат на плечах их владельцев, а не субъектов хозяйствования. Но бывают и исключения. ТСН.ua рассказывает, когда производится поверка счетчиков воды 2021 и кто должен за нее платить.

Как часто нужно производить поверку счетчиков воды и тепла

По приказу Минэкономразвития от 13.10.2016 №1747 поверка счетчиков воды и тепловой энергии должна производиться с интервалом раз в 4 года.

Обратите внимание, если не поверить счетчики вовремя, их показатели будут считаться недействительными.

Кто должен платить за поверку счетчика воды и тепла

Если раньше поверка счетчиков воды, тепла и электроэнергии проводилась за счет предприятия, предоставлявшего свои услуги. То есть владельцы узлов считали, что получают бесплатную поверку счетчиков воды и тепловой энергии. Сегодня по новому Закону о коммерческом учете любое обслуживание и ремонт осуществляется за счет владельца такого узла, если договором или законом не было установлено иное.

Кто должен платить за поверку счетчика воды и тепла 2021

Сколько стоит поверка счетчика воды и тепла

Цена поверки счетчика без демонтажа и с демонтажем может быть разной. Поверка счетчика без демонтажа означает, что он поверяется на месте без снятия. Следует заметить, что приборы учета тепла могут поверяться только в лабораторию. На стоимость услуги поверки влияют и другие факторы:

место монтажа – для частного дома и квартиры цена будет одинаковой, но если прибор учета установлен на дне колодца или в подвале, работа усложняется и стоимость повышается;

срочность – в среднем заявка выполняется до 30 дней, но если вы хотите получить результат быстрее (за три рабочих дня), придется доплатить;

разновидность счетчика воды и тепла - принимается во внимание тип прибора и его проходное сечение, или габаритный размер (DN 15, DN 150);

город проведения работ – поверка счетчика воды и тепла стоит по Украине практически одинаково, но могут быть определенные разногласия, связанные с временными и материальными затратами.

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