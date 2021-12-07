Переговоры Байдена и Путина завершились

Лидеры США и России общались около двух часов.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин завершили онлайн-саммит, который длился около двух часов.

Об этом сообщают российские информационные агентства.

Как известно, встреча лидеров двух стран проходила в закрытом режиме для СМИ и проводилась по защищенной линии. В ходе переговоров Байден находился в Белом доме в Вашингтоне, Путин – в своей резиденции в Сочи.

Одной из главных тем переговоров президентов США и России была ситуация в Украине и стягивание Россией войск к нашим границам.

По завершении переговоров с Путиным американский президент обещал пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, президент США Джо Байден в начале онлайн-саммита с российским президентом Владимиром Путиным напомнил о проходившей в Риме недавней встрече G20, которую хозяин Кремля проигнорировал.

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