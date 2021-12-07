Маричка Падалко в бикини позировала на яхте и рассказала об отдыхе в Египте

Маричка Падалко в бикини позировала на яхте и рассказала об отдыхе в Египте

Телеведущая вернулась из отпуска.

Ведущая ТСН Маричка Падалко вернулась с первого за 10 лет отпуска за границей.

И несмотря на то, что отдых в Египте завершился, в фотогалерее знаменитости осталось немало неопубликованных фотографий. Одной из них звезда канала 1+1 поделилась в своем Instagram. В кадре телеведущая позировала на яхте в синем бикини.

Маричка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

В посте Маричка решила поделиться своим опытом отдыха в Египте. Свою публикацию она посвятила больше тем, кто редко бывает за границей или не решается путешествовать далеко вообще.

"Во-первых, Египет – отдых без "понтов" – начиная от самолета, это совсем непафосное место. А температура воздуха в конце ноября в начале декабря идеальная. Тепло, но не жарко. Вода 24-25 градусов. Стоять – прохладно. Плавать — супер! Выбирая отель, интересуйтесь, какое дно и как заходить в воду. У нас был длинный пирс с очень удобной лестницей и интересной прогулкой по нему с созерцанием рыбок и рифов. Ходить с "грудничками", а малышей в Египте много, это — не самый удобный вариант. Плюс на море может быть ощутимый ветер", – рассказала Падалко.

Маричка Падалко с мужем и детьми в Египте / instagram.com/marichkapadalko

Телезвезда поделилась, что, несмотря на негативные отзывы других гостей о еде, ей и родным питание понравилось. Также ведущая посоветовала подписчикам взять хотя бы одну экскурсию, чтобы "не одичать на ежедневном маршруте "ресторан-море-комната-ресторан". Так, семье Марички понравилось путешествие на корабле для погружения с аквалангами и масками.

Также знаменитость ответила на вопросы пользователей по поводу туристов-россиян.

"Да, их много. Но по завершению недели мы с Егором для себя решили, что это был чрезвычайно полезный опыт для наших детей, которые до сих пор имели представление о россиянах преимущественно из соцсетей. Последствия даже такого короткого пребывания в общем пространстве превышают результаты многих лет патриотического воспитания. Это как будто вы много времени пытались объяснить детям, почему Украина защищает свою территорию и язык, и почему им, в частности, важно разговаривать на украинском, а здесь за одну неделю "рассветло" само собой", — отметила она.

Маричка Падалко с мужем и детьми / instagram.com/marichkapadalko

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