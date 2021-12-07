Переговори Байдена та Путіна завершилися

Лідери США та Росії спілкувалися близько двох годин.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін завершили онлайн-саміт, який тривав близько двох годин.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства.

Як відомо, зустріч лідерів двох країн відбувалася у закритому режимі для ЗМІ і проводилася захищеною лінією. Під час переговорів Байден перебував у Білому домі у Вашингтоні, Путін – у своїй резиденції в Сочі.

Однією з головних тем переговорів президентів США та Росії була ситуація в Україні та стягування Росією військ до наших кордонів.

Після завершення переговорів з Путіним американський президент обіцяв поспілкуватися із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на початку онлайн-саміту з російським президентом Володимиром Путіним нагадав про недавню зустріч G20, яка відбувалася у Римі та яку господар Кремля проігнорував.

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