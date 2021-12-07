Макрон в ближайшее время проведет разговор с Путиным и Зеленским

Макрон в ближайшее время проведет разговор с Путиным и Зеленским

Главы Франции, России и Украины обсудят военную эскалацию РФ у наших границ.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится в ближайшие дни со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским - Владимиром Путиным. Главная тема разговора – военная эскалация России у границ Украины.

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

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Как пишут СМИ, французский президент Эммануэль Макрон внимательно следит за ситуацией между Украиной и Россией. Макрон подчеркнул, что считает "необходимым продолжать исследовать пути и средства для обеспечения деэскалации напряженности между двумя странами".

О дате и формате возможных переговоров между президентами России, Франции и Украины — пока неизвестно.

Напомним, лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании в понедельник, 6 декабря, высказались за возобновление переговоров в "нормандском формате". Главы государств и правительств подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что сегодня, 7 декабря, состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение, продолжавшееся 2 часа, было в закрытом режиме. Это были вторые крупные переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Впоследствии в Белом доме сообщили детали переговоров. В частности, во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России у границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-вымогателей.

ТСН.ua следил за ходом переговоров лидеров США и России и проанализировал первые итоги второго крупного саммита Байдена и Путина. Об этом читайте по этой ссылке.

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