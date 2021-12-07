Макрон найближчим часом проведе розмову з Путіним та Зеленським

Очільник Франції, Росії та України обговорять військову ескалацію РФ біля наших кордонів.

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться найближчими днями зі своїми українськими колегами Володимиром Зеленським та російським Володимиром Путіним. Головна тема розмови - військова ескалація Росії біля кордонів України

Про це повідомляю французькі ЗМІ з посиланням на Єлисейський палац.

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Як пишуть ЗМІ, французький президент Еммануель Макрон уважно стежить за ситуацією між Україною та Росією. Макрон підкреслив, що вважає "необхідним продовжувати досліджувати шляхи та засоби для забезпечення деескалації напруженості між двома країнами".

Про дату і формат можливих переговорів між президентами Росії, Франції та України - наразі невідомо.

Нагадаємо, лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії у понеділок, 6 грудня, висловилися за відновлення перемовин у Нормандському форматі. Очільники держав та урядів підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Варто зазначити, сьогодні, 7 грудня, відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена. Все спілкування було у закритому режимі, яке тривало 2 години. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Згодом у Білому домі повідомили деталі переговорів. Зокрема, під час онлайн-саміту з російським лідером Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України. Також лідери США та РФ обговорили про стратегічну стабільність, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

ТСН.ua стежив за перебігом віртуальних перемовин лідерів США та Росії, і проаналізував перші підсумки другого великого саміту Байдена та Путіна. Про це читайте за цим посиланням.

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