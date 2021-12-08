Регулятори ЄС схвалили поєднання різних COVID-вакцин: подробиці

Комбінація векторних і мРНК-вакцин забезпечує більший показник антитіл, які нейтралізують коронавірус.

Регулятори Європейського Союзу у вівторок, 7 грудня, оголосили про схвалення поєднання різних вакцин проти COVID-19 як під час первинного курсу щеплення, так і під час ревакцинації.

Про це із посиланням на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) повідомляє AFP.

Зазначається, що згідно з новими даними, комбінація векторних вакцин із препаратами, виготовленими на основі мРНК-технології, забезпечує більший показник антитіл, які нейтралізують коронавірус.

"Тоді як дослідження продовжуються, щоб надати більше даних про довгострокову безпеку, тривалість захисту та ефективність, використання гетерологічних графіків може запропонувати гнучкість з точки зору варіантів вакцинації", - вказали EMA та ECDC у спільній заяві.

Як пише The Guardian, така гнучкість "може мати вирішальне значення для забезпечення швидкого розгортання щеплення у країнах з низьким і середнім рівнем доходу", де постачання вакцин окремих виробників може бути непостійним.

Зауважимо, що щеплення двома дозами різних вакцин проти COVID-19 називають "гетерологічною первинною вакцинацією", а використання іншого препарату під час ревакцинації (через три-шість місяців після первинного курсу) - "гетерологічним бустером".

Раніше змішування COVID-вакцин від різних виробників схвалили у США. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я все ще розглядають відповідне питання.

Також читайте Поєднання COVID-вакцин: чому виникають проблеми з отриманням сертифікатів і як діяти у такому разі

У вівторок ВООЗ також висловилася проти запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу, назвавши такий підхід "крайнім заходом", вдаватися до якого можна лише у випадку, якщо всі інші можливі варіанти покращення ситуації з вакцинацією вичерпані.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Com-Cov, здійсненим під керівництвом Оксфордського університету, поєднання деяких COVID-вакцин забезпечує більш високий захист від коронавірусу. Так, зокрема, поєднання вакцин від AstraZeneca і Moderna забезпечує в 17 разів вищий рівень антитіл, які нейтралізують COVID-19.

Читайте також:

Що таке рутинна вакцинація та чи можна її поєднувати зі щепленням від COVID

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.