США схвалили третє COVID-щеплення для всіх громадян від 18 років

Американцям також дозволили змішувати вакцини.
США у п’ятницю, 19 листопада, схвалили третє щеплення вакцинами проти COVID-19 для всіх громадян від 18 років.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що пацієнти зможуть отримати додаткову дозу препаратів від Pfizer або Moderna через шість місяців після повної вакцинації, а від Johnson & Johnson - через два місяці після першого щеплення.
Американцям також дозволили змішувати вакцини. Окрім того, у Центрах з контролю та профілактики захворювань США оголосили про посилення рекомендації щодо ревакцинації для людей від 50 років, щоб запобігти зимовому сплеску COVID-19.
Раніше компанія Pfizer опублікувала результати третьої фази клінічних випробувань третьої дози своєї вакцини від коронавірусу, заявивши, що додаткове щеплення захищає на 95,6%.
Нагадаємо також про дослідження Національного інституту охорони здоров'я США, яке показало, що реципієнти Johnson & Johnson можуть отримати більше користі від ревакцинації розробкою Moderna чи Pfizer із BioNTech.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.