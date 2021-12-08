Електромобіль Tesla потрапив у аварію під час знімання реклами про автопілот

Електромобіль Tesla потрапив у аварію під час знімання реклами про автопілот

Інцидент трапився після першого ж дублю.

Досить курйозний випадок трапився з електрокаром Tesla.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що цей інцидент трапився ще п'ять років тому. Під час знімання рекламного ролика про автопілот електромобіль під час першого ж дубля врізався у дорожню огорожу, отримавши серйозні ушкодження. Крім того, модель їхала не зовсім самостійно.

Так, у новому рекламному ролику фахівці планували у всій красі продемонструвати можливості автопілота Tesla. За задумом авторів, електромобіль мав проїхати міськими вулицями, самостійно долаючи перехрестя та світлофори. Наприкінці відео Tesla паркувалася біля офісу компанії.

Колишні співробітники корпорації, які побажали залишитися анонімними, розповіли, що під час знімання першого дубля електромобіль урізався у дорожню огорожу. Удар вийшов настільки сильним, що фахівцям довелося викликати іншу модель. Крім того, в рекламному ролику заявляли, що електрокар здатний самостійно пересуватися, підлаштовуючись під навколишнє оточення. По факту ж Tesla рухалася заздалегідь із завантаженими картами.

У середині серпня уряд США розпочав розслідування, під час якого планує перевірити працездатність системи автопілота Tesla. Позапланову перевірку працівники відомства вирішили провести після серії аварій електрокарів із машинами екстрених служб.

Читайте також:

Tesla проведе масштабну відкличну кампанію однієї моделі через серйозний дефект

У Мережі з'явилося незвичне відео, як електрокар Tesla дрейфує в озері, наче катер