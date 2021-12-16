На іспанському острові Ла-Пальма створили вертеп зі шматками лави та вулканічним попелом

На іспанському острові Ла-Пальма створили вертеп зі шматками лави та вулканічним попелом

Сам вулкан не вивергається вже третю добу.

Різдвяний вертеп – зі шматками застиглої лави та ще теплим вулканічним попелом. Так готуються зустрічати свята на іспанському острові Ла Пальма, де три місяці безперестанку лютував вулкан.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 грудня.

Зазначається, що ідею вертепу запропонував місцевий священик, щоб повеселити жителів острова. Тож ворітця вертепу та колиску зробили зі шматків лави, а попіл та менші камінці розклали, як декорації.

Тим часом, сам вулкан не вивергається вже третю добу. Тож сейсмологи обережно сподіваються, що він нарешті стих. За три місяці активності ріки лави знищили майже три тисячі осель. А тисячі людей вимушено евакуювалися.