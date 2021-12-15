Проковтніть різдвяний стрес: у Берліні продаватимуть квитки на громадський транспорт з конопляною олією

Проковтніть різдвяний стрес: у Берліні продаватимуть квитки на громадський транспорт з конопляною олією

Штамп із датою подорожі на їстівному документі друкуватимуть день у день.

"Проковтніть різдвяний стрес" - мережа громадського транспорту Берліна пропонує своїм пасажирам незвичайні квитки. До кінця цього тижня - у кіосках продаватимуть їстівні проїзні документи - з конопляною олією! Чому у компанії наважилися на такий крок та який ефект від канабісу обіцяють пасажирам, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 14 грудня.

Не лише доправити додому, а й розслабити по дорозі - своїм клієнтам обіцяє оператор берлінського громадського транспорту. У рекламному ролику показують пасажирів, стомлених передріздвяними клопотами. Й обіцяють - вихід з такого стану.

Їстівні квитки на транспорт просякнуті конопляною олією. Її додали лише кілька крапель, та, обіцяють, цього вистачить. Продають їх у звичайних касах, коштує один квиток вісім євро вісімдесят центів - і діє упродовж доби.

Купувати квиток слід безпосередньо перед поїздкою - бо закомпостирувати його не можна. Штамп із датою подорожі на їстівному документі друкуватимуть день у день. Має перевізник й інше прохання до клієнтів.

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Перевізник, схоже, надихнувся новинами від щойно сформованого німецького уряду - той обіцяє легалізувати канабіс і зробити Німеччину першою європейською країною, де його можна буде використовувати для розваги. На відміну від відомих своїми кофішопами Нідерландів - де марихуана офіційно - досі поза законом.

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У громадському транспорті Берліна пропонують своїм пасажирам квитки з конопляною олією