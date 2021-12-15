На Донбасі ворог поранив українського військового

Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.

Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це інформує оперативно-тактичне угруповання "Схід" у повідомленні у Facebook.

У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.

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Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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