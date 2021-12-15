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На Донбассе враг ранил украинского военного

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На Донбассе враг ранил украинского военного

Facebook/Пресс-центр штаба операции Объединенных сил

Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом информирует оперативно-тактическая группировка "Восход" в сообщении в Facebook.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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