Українські військові на Донбасі відпрацьовують захист як із фронту, так із тилу

Через велику кількість російського війська і техніки на кордоні, наші військові відпрацьовують різні варіанти розвитку подій
Російські війська не полишають українських кордонів, а ще приводили свої мотострілецькі, артилерійські та танкові загони у вищу бойову готовність.
Про це повідомляє головне управління розвідки, йдеться в сюжеті ТСН.
Відучора на загарбаній частині Донеччини й Луганщини ворог відновив інтенсивну бойову підготовку. Зокрема, проводить збори з ватажками усіх підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.
Аби навести переправу на Луганщині потрібно 11 секцій, вага кожної до 20 тонн. Військові справляються за 40 хвилин. Заднім ходом вантажівки доточують до води, хлопці-понтонери готують секцію до спуску. По коліна у воді бійці наводять міст, у цій роті сьогодні сухих не має. «Від цього нікуди не подінешся, для понтонера вода - те саме, що для десантника повітря», - кажуть військові.
Розкриті секції на воді підбирає Микола на своєму плаваючому автомобілі-човні. Уся понтонна техніка старша за цих бійців щонайменше удвічі. Понтонери швидко наводять переправу. Такі понтони дуже потрібні для війська, коли основні мости зруйновані, а важкій техніці потрібно перебратися через водну перешкоду. «Ми маємо бути готові до утримання як бойової лінії зіткнення з фронту від тої агресії - 1 і 2 корпусів, які штучно створені РФ, і бути готовим з тилу - загроза з Харківської та Чернігівської областей. Ми готуємось до утримання лінії зіткнення так і до дій в нашому тилу», - каже командир.
Наші панцерники одним за одним проходять наведеною переправою і зникають у димовій завісі. Сьогодні у тилу вони вправлятимуться у стрільбі. Через велику кількість російського війська і техніки на кордоні, наші військові відпрацьовують різні варіанти розвитку подій із застосуванням різного високоточного озброєння.
«Джавеліни є, розрахунки навчені проводиться тренування, це надійній бойовий резерв готовий до застосування», - додає командир.
Поки Росія лякає і шантажує Європу, наші військові тримають оборону на Східному фронті ціною своїх життів. І дуже спокійно реагують на можливе вторгнення, адже всі навчені вже воювати і просто так українську землю окупантам ніхто не віддасть.
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