Українські військові на Донбасі відпрацьовують захист як із фронту, так із тилу

Через велику кількість російського війська і техніки на кордоні, наші військові відпрацьовують різні варіанти розвитку подій

Російські війська не полишають українських кордонів, а ще приводили свої мотострілецькі, артилерійські та танкові загони у вищу бойову готовність.

Про це повідомляє головне управління розвідки, йдеться в сюжеті ТСН.

Відучора на загарбаній частині Донеччини й Луганщини ворог відновив інтенсивну бойову підготовку. Зокрема, проводить збори з ватажками усіх підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.

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Аби навести переправу на Луганщині потрібно 11 секцій, вага кожної до 20 тонн. Військові справляються за 40 хвилин. Заднім ходом вантажівки доточують до води, хлопці-понтонери готують секцію до спуску. По коліна у воді бійці наводять міст, у цій роті сьогодні сухих не має. «Від цього нікуди не подінешся, для понтонера вода - те саме, що для десантника повітря», - кажуть військові.

Розкриті секції на воді підбирає Микола на своєму плаваючому автомобілі-човні. Уся понтонна техніка старша за цих бійців щонайменше удвічі. Понтонери швидко наводять переправу. Такі понтони дуже потрібні для війська, коли основні мости зруйновані, а важкій техніці потрібно перебратися через водну перешкоду. «Ми маємо бути готові до утримання як бойової лінії зіткнення з фронту від тої агресії - 1 і 2 корпусів, які штучно створені РФ, і бути готовим з тилу - загроза з Харківської та Чернігівської областей. Ми готуємось до утримання лінії зіткнення так і до дій в нашому тилу», - каже командир.

Наші панцерники одним за одним проходять наведеною переправою і зникають у димовій завісі. Сьогодні у тилу вони вправлятимуться у стрільбі. Через велику кількість російського війська і техніки на кордоні, наші військові відпрацьовують різні варіанти розвитку подій із застосуванням різного високоточного озброєння.

«Джавеліни є, розрахунки навчені проводиться тренування, це надійній бойовий резерв готовий до застосування», - додає командир.

Поки Росія лякає і шантажує Європу, наші військові тримають оборону на Східному фронті ціною своїх життів. І дуже спокійно реагують на можливе вторгнення, адже всі навчені вже воювати і просто так українську землю окупантам ніхто не віддасть.

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