Тест "Наскільки ви залюбливі"

Хтось вважає, що кохати можна – і треба – раз і назавжди, а хтось – закохується чи не кожен день, знаходячи все нові та нові "об'єкти" для романтичних почуттів.

Як правило, вони, на відміну від справжнього кохання, наскільки поспішні, настільки і швидкоплинні. Дізнайтеся, наскільки ви закохані.

1. Ваш улюблений актор?

А) Бред Пітт.

Б) Джонні Депп.

В) Леонардо Ді Капріо.

2. Чи вірите ви в кохання з першого погляду?

А) Звичайно, ні: людину треба пізнати, а з першого – і навіть з другого – погляду зробити це неможливо.

Б) Готова припустити, що таке трапляється, але сама жодного разу не стикалася.

В) А хіба може бути інакше?

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3. Чоловіки звертають на вас увагу на вулиці?

А) Ні, що ви: така реакція чоловіків образила б мене.

Б) Буває й таке, але я знаю, як поставити на місце нахабника одним – суворим – поглядом.

В) Ще як! Чоловіки часто озираються мені услід, а ті, хто за кермом, зупиняють машини і сигналять.

4. Скільки вам вранці потрібно часу, щоб мати вигяд на всі сто відсотків?

А) Коли як: якщо є час, можу довго провозитись, а якщо просплю, можу і за п'ять хвилин зібратися – як солдат за тривогою.

Б) Можу зробити все за пів години – цього більш ніж достатньо для того, щоб мати пристойний вигляд – не більше і не менше.

В) Щоранку проводжу біля дзеркала – як мінімум – годину. Звичайно, через це доводиться дуже рано вставати, але краса вимагає жертв — зате я чарівна.

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5. Побачивши на вулиці або на якомусь заході симпатичного чоловіка, ви…

А) ...відзначаєте про себе, що він — дуже симпатичний екземпляр, шкода, що ви ніколи більше його не побачите.

Б) …думаєте про те, чим можна було його зацікавити, щоб завести і продовжити знайомство.

В) ... намагаєтеся будь-що з ним познайомитися, а поки се та те, мріятимете про те, де ви у вашій спільній з ним квартирі поставите шафу.

6. Коли ви закохалися вперше?

А) Під час навчання в інституті, тому що тільки зрілі морально та фізично люди можуть відчувати це почуття.

Б) У старших класах середньої школи, і це було чудово: весна, цвіте бузок, прогулянки вечорами, записочки, які ми передавали одне одному під час уроків. Але перше почуття, на жаль, рідко отримує продовження, тому після закінчення школи ми розлучилися.

В) У дитячому садочку. Хлопчик, з яким ми ходили в одну групу, обіцяв зі мною одружитися, купити квартиру, машину та собаку. Але потім ми переїхали до іншого міста і загубилися, тому свою обіцянку він так і не виконав.

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Результати:

Більшість відповідей А. Завоювати ваше серце дуже важко. Це може зробити тільки людина вагомих чеснот, яку ви до того ж добре знаєте, інакше, будь-який претендент на вашу руку і серце, хай у нього розуму буде хоч аж понад голову, шансів не матиме жодних. Ви ніколи не знайомитеся на вулиці – вам неодмінно потрібно, щоб нову людину у вашому колі представив вам хтось із старих знайомих.

Більшість відповідей Б. Вам важко одразу ж оцінити всі переваги — так само, як і всі недоліки — має минути час, перш ніж ви добре пізнаєте людину. Проте, як відомо, кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається – це якраз ваш випадок. Ви цілком можете забути про всі свої принципи та сумніви, зустрівши людину, яка дійсно припаде вам до душі.

Більшість відповідей В. Ви – чемпіон світу з залюбленості. Варто вам побачити "об'єкт", який є втіленням вашої мрії або, принаймні, здається вам таким, як ви одразу готові кинутися йому на шию — як у переносному, так і в прямому сенсі цього слова. Щоправда, ваша закоханість має і свій зворотний бік: ви остигаєте так само швидко, як і "загоряєтеся", і одразу закохуєтесь в когось іншого.

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