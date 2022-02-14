Під Києвом 21-поверховий будинок залишився без води, її нема вже чотири дні: що сталося

Під Києвом 21-поверховий будинок залишився без води, її нема вже чотири дні: що сталося

Мешканці взяли ситуацію у свої руки і вирішили самотужки відремонтувати трубу. На це треба 30 тисяч гривень.

У селищі Коцюбинське Київської області залишили 21-поверховий будинок, в якому живуть близько 2-х тисяч людей без води. Її немає вже чотири дні.

Ситуація така - прорвала труба, яка постачає воду, але керівна компанія, яка за неї відповідає, ремонтувати просто відмовляється. Між мешканцями багатоповерхівки та компанією триває справжня війна - людей залишили напризволяще.

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Подробиці – у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 14 лютого.

Щоправда, ввечері на дві години воду все ж вмикають - розповідають мешканці.

Води в цьому будинку немає, тому що сталася аварія. Але вся справа в тому, що усунути її нікому.

До 2021-го року за будинок повністю відповідала керівна компанія, простими словами - ЖЕК. Але зараз він в управлінні ОСББ. І саме тут виникло питання - хто ж має ремонтувати трубу? Мешканці кажуть – компанія.

То ж хто має рацію в цій ситуації? Запитуємо в голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка.

"Водопровідні мережі жодного відношення до ОСББ не мають, від слова взагалі, тому що ОСББ створюється в багатоквартирному будинку, і до ОСББ належить все, що є у самому будинку до входу . Мережі не здані в експлуатацію, і їх ніхто не обслуговує і будь-яка труба, яка прорветься, її вішають на людей, тобто люди повинні ще й за трубу заплатити", - каже Попенко.

Тобто, на законодавчому рівні і справді люди залишилися сам на сам із проблемою. Як варіант - шукати тих, хто візьме ці труби на баланс. Але це - мільйони гривень. То ж зараз мешканці взяли ситуацію в свої руки і самотужки ремонтують трубу. Це коштуватиме їм 30 тисяч гривень...

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