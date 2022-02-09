Жених Анны Тринчер попал в ДТП

Неприятный инцидент случился в Киеве.

Жених певицы, актрисы и блогерши Анны Тринчер – Александр Волошин – заставил своих поклонников изрядно волноваться.

В своем Instagram блогер опубликовал короткий ролик. На видео расстроенный Александр стоит возле своей машины, которая столкнулась с другой. Неприятный инцидент случился вечером в центре Киева на одном из перекрестков дорог.

Александр Волошин попал в ДТП / instagram.com/voloshyn_xx

"Нормально прилетел из Египта", — коротко подписал видео Александр.

Пока неизвестно, кто именно является виновником ДТП. Судя по видео, никто не пострадал.

Поклонники Александра попросили сообщить им подробности. Блогер заверил, что скоро все расскажет.

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