Вошла в историю: немка стала самой титулованной санкаркой Олимпийских игр

Гайзенбергер установила сразу два достижения на Играх-2022.

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх-2022 в санном спорте состоялись соревнования по женским одиночкам. В финале, в который пробились 20 спортсменок, завоевала немка Натали Гайзенбергер.

Санкарка показала лучшее время по итогам четырех заездов – 3:53.454. Быстрее всего ей удался третий – 58.226 секунд, что стало рекордом трека. Гайзенбергер оставила позади другую немку Анну Беррайтер и представительницу ОКР Татьяну Иванову, выигравших дебютные личные медали Олимпийских игр.

Эта победа стала для Гайзенбергер исторической. Немка стала первой в истории санкаркой, которая завоевала сразу три олимпийских "золота" в женских одиночках. Гайзенбергер победила на трех Олимпиадах подряд: в Сочи-2014, Пхенчхани-2018 и Пекине-2022. Ранее подобное удавалось только одному санкарю – немцу Георгу Гаклю, который завоевывал мужские одиночные титулы в 1992, 1994 и 1998 годах.

Кроме того, это рекордное пятое олимпийское "золото" в карьере Натали – такого количества еще не было ни у одного санкара или санкарка в истории. Кроме личных медалей, немка также имеет два олимпийских титула в команде (2014, 2018).

В целом это шестая олимпийская медаль Гайзенбергер, ведь у нее также есть одиночная "бронза" Игр-2010 в Ванкувере. По этому показателю она сравнялась с итальянцем Армином Цеггеллером и имеет шанс стать единоличной рекордсменкой, если выиграет "золото" в эстафете, который состоится 10 февраля.

Украину в финальной гонке не представляла ни одна из спортсменок. Юлианна Туницкая и Елена Стецкив не смогли пробиться в квалификации.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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