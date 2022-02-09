В Днепропетровской области мужчина подорвался на гранате

В Днепропетровской области мужчина подорвался на гранате

По словам очевидцев, у погибшего было неизлечимое заболевание.

В Дипропетровской области мужчина решил покончить с собой, взорвавшись на гранате.

Об этом сообщает "Информатор".

Вчера, 8 февраля, в селе Дерезовате Синельниковского района на улице Лермонтова раздался взрыв. 64-летний мужчина взорвал себя на гранате РГД-5. По предварительной информации, он сделал это потому, что болел раком горла.

Мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу, где он скончался.

Напомним, что ранее в Киеве задержана женщина за фейковое сообщение о взрыве на Майдане Незалежности. Женщина утверждала, что у нее в кармане есть граната.

Читайте также: