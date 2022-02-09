У Дніпропетровській області чоловік підірвався на гранаті

У Дніпропетровській області чоловік підірвався на гранаті

За словами очевидцв, у загиблого було невиліковне захворювання.

У Діпропетровській області чоловік вирішив вкоротити собі віку, підірвавшись на гранаті.

Про це повідомляє "Інформатор".

Вчора, 8 лютого, у селі Дерезовате Синельниківського району на вулиці Лермонтова пролунав вибух. 64-річний чоловік підірвав себе на гранаті РГД-5. За попередньою інформацією, він зробив це тому, що хворів на рак горла.

Чоловіка з уламковими пораненнями доправили до лікарні, де він помер.

Нагадаємо, що раніше у Києві затримано жінку за фейкове повідомлення про вибух на Майдані Незалежності. Жінка стверджувала, що у неї в кишені є граната.

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