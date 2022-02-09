У Дніпропетровській області чоловік підірвався на гранаті

За словами очевидцв, у загиблого було невиліковне захворювання.
У Діпропетровській області чоловік вирішив вкоротити собі віку, підірвавшись на гранаті.
Про це повідомляє "Інформатор".
Вчора, 8 лютого, у селі Дерезовате Синельниківського району на вулиці Лермонтова пролунав вибух. 64-річний чоловік підірвав себе на гранаті РГД-5. За попередньою інформацією, він зробив це тому, що хворів на рак горла.
Чоловіка з уламковими пораненнями доправили до лікарні, де він помер.
Нагадаємо, що раніше у Києві затримано жінку за фейкове повідомлення про вибух на Майдані Незалежності. Жінка стверджувала, що у неї в кишені є граната.
Читайте також:
- Загинув на очах у дружини і друга: з'явилося відео, як під Дніпром пірнув в ополонку й не випірнув чоловік
- "Буквально секунда, він стоїть в дверях і стріляє в мене": найтяжчі поранені нацгвардійці розповіли подробиці стрілянини на "Південмаші"
- Під Дніпром чоловік багато років підпирав піддашшя залізякою, яка виявилася стародавнім мечем