Ані Лорак в обтислій червоній сукні посвітила оголеним стегном

Артистка показала фанам гарну себе.

Співачка Ані Лорак розбурхала уяву шанувальників новим провокаційним фото.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила кадр з нещодавньої фотосесії. На знімку Лорак постає у розкішній атласній червоній сукні з розрізом від стегна. Вбрання співачки засвітило її оголені принади.

Свій образ Лорак підкреслила підібраним волоссям, вечірнім макіяжем, довгими сріблястими сережками і босоніжками на високих підборах:

instagram.com/anilorak

"Все змінюється на краще, коли ти дозволяєш собі діяти та береш відповідальність за своє життя", - підписала фотографію знаменитість.

Шанувальники по-різному відреагували на такий відвертий знімок:

Діва без трусиків

Просто богиня

Розкішна фігура у вас

Нагадаємо, що у серпні 2021-го Ані Лорак виступила в клубі в Одесі. Попри безліч гнівних коментарів у Мережі, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала 2014 року. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди, а згодом залишитися там і працювати.

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