Порти Одеси і Чорноморська паралізував туман

Така ситуація лише біля моря, на роботу аеропорту погода не вплинула.

В портах Одеси та Чорноморська призупинені роботи через густий туман та сніг.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

А через сильний вітер довелося навіть закрити для судоходства канал "Бистре" в дельті Дуная. Поки погодні умови не покращаться, вантажні роботи з зерновими поновлювати не будуть.

Така ситуація лише біля моря, на роботу аеропорту погода не вплинула. Синоптики ж прогнозують, що вже по обіді ситуація має покращитися і туман розсіятися.

Через туман та сніг у портах Одеси та Чорноморська призупинені вантажні роботи | Новини України

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