Порти Одеси і Чорноморська паралізував туман

Така ситуація лише біля моря, на роботу аеропорту погода не вплинула.
В портах Одеси та Чорноморська призупинені роботи через густий туман та сніг.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
А через сильний вітер довелося навіть закрити для судоходства канал "Бистре" в дельті Дуная. Поки погодні умови не покращаться, вантажні роботи з зерновими поновлювати не будуть.
Така ситуація лише біля моря, на роботу аеропорту погода не вплинула. Синоптики ж прогнозують, що вже по обіді ситуація має покращитися і туман розсіятися.
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