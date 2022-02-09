Порты Одессы и Черноморска парализовали туман

Такая ситуация только у моря, на работу аэропорта погода не отразилась.

В портах Одессы и Черноморска приостановлены работы из-за густого тумана и снега.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

А из-за сильного ветра пришлось даже закрыть для судоходства канал "Быстре" в дельте Дуная. Пока погодные условия не улучшатся, грузовые работы с зерновыми возобновлять не будут.

Такая ситуация только у моря, на работу аэропорта погода не отразилась. Синоптики же прогнозируют, что уже после обеда ситуация должна улучшиться и рассеяться туман.

Из-за тумана и снега в портах Одессы и Черноморска приостановлены грузовые работы | Новости Украины

Читайте также:

"Мечтает стать балериной": во Львове прооперировали 7-летнюю девочку с 4 пороками сердца

Устал терпеть: на допросе срочник, расстрелявший сослуживцев в Днепре, рассказал о злобе на них

В Крыму силовики с рассветом пришли с обысками к крымскотатарским активистам