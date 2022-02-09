Порты Одессы и Черноморска парализовали туман

Такая ситуация только у моря, на работу аэропорта погода не отразилась.
В портах Одессы и Черноморска приостановлены работы из-за густого тумана и снега.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
А из-за сильного ветра пришлось даже закрыть для судоходства канал "Быстре" в дельте Дуная. Пока погодные условия не улучшатся, грузовые работы с зерновыми возобновлять не будут.
Такая ситуация только у моря, на работу аэропорта погода не отразилась. Синоптики же прогнозируют, что уже после обеда ситуация должна улучшиться и рассеяться туман.
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