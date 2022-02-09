Народные приметы, обряды и обычаи 9 февраля 2022 года

Зимний туман стелется по земле – к оттепели.
9 февраля церковь и верующие чтят перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
9 февраля: украинские народные приметы
- Зимний туман стелется по земле – к оттепели.
- Дым из трубы с подветренной стороны закручивается почти под острым углом к земле — жди снегопада.
- Гром весной на голое дерево — плохо рожают зерновые.
- Свинья хрюкает, хоть и сытая — на мороз.
9 февраля: церковный праздник
Иоанн Златоустый — архиепископ Константинопольский, блестящий оратор, адвокат и религиозный полемист, чрезвычайная по колориту фигура, выделяющаяся среди ряда незаурядных мыслителей и проповедников Христианской Церкви. Святой, прославленный в лике святителей, учителей и чудотворцев. Почетные титулы: "Вселенский Учитель" и "Златоустый"; последний титул – официально закрепленный Церковью на Халкидонском соборе в V веке и полученный святым за чрезвычайное красноречие. Поныне в церквях совершается Литургия Иоанна Златоустого. Вместе с Григорием Богословом и Василий Великий считается одним из трех главных Отцов Церкви в Православии и Восточных католических церквях. В Католической церкви относится к Учителям Церкви.
Иван Златоуст известен не только верующим, его наследием интересуются, увлекаются даже светские ученые, литераторы, а последние его слова в этом мире: "Слава Богу за все!", сказанные в изгнании и страшных физических мучениях, стали настоящим символом веры и несгибаемости.
437 года жители Константинополя, вместе с тогдашним патриархом Проклом, потребовали вернуть мощи архиепископа Ивана Златоуста в столицу. Тогда императором Византии был сын Евдоксии — Федосий II. Он поддержал идею возвращения тела святого и вместе с Сенатом вышел встретить царскую колесницу с ним. Федосий снял с себя все знаки отличия императорской власти и подойдя к священному телу архиепископа покрыл его своей порфирой. Он обратился к Златоусту с молитвой, прося простить его мать и отцу. Во время разрушения Константинополя латинянами, мощи Ивана Златоустого были переправлены в Рим, где хранятся и поныне.
9 февраля: народные традиции
В народе Иоанну Златоусту молились, чтобы просветил разум, помог постичь духовную грамоту и помог в отчаянии.
9 февраля: что следует делать
- с уважением относиться к огню;
- читать заговоры от зубной боли.
9 февраля: что не стоит делать
- мыть голову;
- дарить и получать подарки.
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