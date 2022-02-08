Кельтский календарь деревьев-2022: точные даты и свойства

В качестве периода времени в календаре друидов используется лунный месяц.

Кельтский календарь состоит из 13 месяцев и основан на лунном цикле. Каждый месяц содержит 28 дней, кроме одного, в котором 24 дня.

Кельты: кто это

Близкие по языку и культуре племена, известные в истории под именем кельтов, примерно три тысячи лет назад расселились почти по всей Европе. Их пребывание на континенте отмечено многими успехами в области материальной культуры. Фольклор немало почерпнул из памятников творчества этого древнего народа. Герои многих средневековых сказаний - Тристан и Изольда, волшебник Мерлин - все они были рождены фантазией кельтов. В их героических сагах фигурируют сказочные рыцари Грааля Персифаль и Ланселот. Также современник кельтов Аристотель называл их мудрыми и искусными.

Кельтский календарь деревьев: что это

В качестве периода времени в календаре друидов используется лунный месяц. А в качестве названий – деревья. По мнению друидов, каждое из них обладает особенной магической силой, которая по-разному влияет на человека.

Считает, что 365-й день – 23 декабря – называется безымянным, а деревом-покровителем для него выступает ель. Именно в этот день кельты украшали дерево – так и зародился обычай наряжать новогоднюю елку. Друиды придавали большое значение лесу и деревьям. Они утверждали, что каждый человек, как и дерево, имеет свои определенные черты характера, достоинства и недостатки личности.

Кельтский календарь деревьев-2022: точные даты

24 декабря - 20 января - месяц березы;

21 января - 17 февраля - месяц рябины;

18 февраля - 17 марта - месяц ясеня;

18 марта - 14 апреля - месяц ольхи;

15 апреля - 12 мая - месяц ивы;

13 мая - 9 июня - месяц боярышника;

10 июня - 7 июля - месяц дуба;

8 июля - 4 августа - месяц остролиста;

5 августа - 1 сентября - месяц ореха;

2 сентября - 29 сентября - месяц винограда;

30 сентября - 27 октября - месяц плюща;

28 октября - 24 ноября месяц тростника;

25 ноября - 22 декабря месяц бузины.

Кельтский календарь деревьев-2022: особенности

Первый месяц кельтского календаря деревьев ассоциируется з березой и Солнцем. Считает, что это дерево первым украшает себя листьями в лесу, знаменуя начало всех вещей. Согласно легендам, именно веточка березы была отличительным знаком молодых друидов или бардов, которые прикрепляли ее к своим туникам. Второй месяц кельтского календаря деревьев связан з рябиной. Считалось, что рябине молния не страшна, и поэтому, в качестве защиты от злых колдовских сил, этими деревьями обсаживали все поселения, уединенные перекрестки, а также храмы. В кельтской мифологии рябина считалась магическим деревом, а ее ярко-красные ягоды - своеобразной пищей богов, которую охраняет дракон. Третий месяц кельтского календаря деревьев - это месяц ясеня. Это дерево считалось колдовским, из него вырезали магические жезлы. Персонаж мифологии, морской конь, символизирующий ясень, связан с представлениями кельтов о морских богах как о полурыбах-полулошадях. А четвертый месяц кельтского календаря соединен с ольхой. В мифе ольха сражается в первых рядах, что говорит о присущей архетипу ольхи храбрости. В сельской глубинке Ирландии спилить священную ольху считается преступлением. Друиды считали ивовое дерево священным. В их мифе о творении мира морской змей отложил два пурпурных яйца, в которых содержались Солнце и Земля, именно в ветвях ивы. Это было первое дерево творения, в ветвях которого была высижена вселенная, что символизирует и рождение космоса, и начало земной жизни. А в кельтской Ирландии считалось, что человек, уничтоживший боярышник, подвергает себя величайшей опасности, поскольку в результате этого мог пасть его скот, могли умереть его дети, а сам он мог полностью разориться. Считается, что именно боярышник, дерево фей использовался во время ритуальных оргий, когда друиды призывали народ подражать плодородному лету. Заметим, что религия друидов была основана на поклонении дубу, с которым были связаны все древние боги-громовержцы. Подразумевалось, что двери, сделанные из именно дуба, являются самой надежной защитой от зла. Добавим, что согласно кельтским мифам остролист или падуб - это вечнозеленый брат дуба. В лунном календаре друидов священный дуб управлял прибывающей светлой частью года, а вечнозеленый остролист - его убывающей темной частью. Лещина или лесной орех в кельтских легендах является символом мудрости, и, поедая орехи, можно было узнать все, что нужно, об искусстве и науках. По одной из кельтских легенд, лесные орехи упали в колодец и стали пищей для обитавших в нем лососей. Когда один герой поймал и съел лосося, он немедленно обрел мудрость. Поэтому лещину еще называют деревом мудрости. Десятое дерево - виноградная лоза в пору сбора урожая. Хотя исторически лоза не произрастала в Британии, она представлена в искусстве бронзового века. Символизм спирали был очень важной частью мистицизма друидов, а спиральный символ винограда означает в их ритуальном зодиаке осеннее равноденствие. Одиннадцатое дерево кельтского календаря друидов - плющ в его пору цветения. Плющ, как и виноград, может символизировать опьянение. Он ядовит. Поскольку это растение очень неприхотливо, оно может расти даже в трещинах стены или мостовой и символизирует цепкость и стойкость против всевозможных случайностей. В плюще есть и мудрость, и это одно из самых священных растений, которое посвящено разным богиням. Двенадцатое дерево - тростник или калина. Тростник рубали именно в ноябре. Из тростника вырезали стрелы. Число 12 означает установленную власть, что подтверждает использование тростника в Ирландии: им кроют крыши, а дом не считается достроенным, пока на него не положили крышу. Тринадцатый месяц кельтского календаря деревьев - это месяц бузины. Это дерево ассоциируется с ведьмами, растет около воды и даже в декабре украшено ягодами. Месяц бузины представляет непостоянство жизни и потребность постоянно приспосабливаться к меняющейся ситуации.

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