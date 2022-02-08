Кельтский календарь деревьев-2022: точные даты и свойства

В качестве периода времени в календаре друидов используется лунный месяц.
Кельтский календарь состоит из 13 месяцев и основан на лунном цикле. Каждый месяц содержит 28 дней, кроме одного, в котором 24 дня.
Кельты: кто это
Близкие по языку и культуре племена, известные в истории под именем кельтов, примерно три тысячи лет назад расселились почти по всей Европе. Их пребывание на континенте отмечено многими успехами в области материальной культуры. Фольклор немало почерпнул из памятников творчества этого древнего народа. Герои многих средневековых сказаний - Тристан и Изольда, волшебник Мерлин - все они были рождены фантазией кельтов. В их героических сагах фигурируют сказочные рыцари Грааля Персифаль и Ланселот. Также современник кельтов Аристотель называл их мудрыми и искусными.
Кельтский календарь деревьев: что это
В качестве периода времени в календаре друидов используется лунный месяц. А в качестве названий – деревья. По мнению друидов, каждое из них обладает особенной магической силой, которая по-разному влияет на человека.
Считает, что 365-й день – 23 декабря – называется безымянным, а деревом-покровителем для него выступает ель. Именно в этот день кельты украшали дерево – так и зародился обычай наряжать новогоднюю елку. Друиды придавали большое значение лесу и деревьям. Они утверждали, что каждый человек, как и дерево, имеет свои определенные черты характера, достоинства и недостатки личности.
Кельтский календарь деревьев-2022: точные даты
- 24 декабря - 20 января - месяц березы;
- 21 января - 17 февраля - месяц рябины;
- 18 февраля - 17 марта - месяц ясеня;
- 18 марта - 14 апреля - месяц ольхи;
- 15 апреля - 12 мая - месяц ивы;
- 13 мая - 9 июня - месяц боярышника;
- 10 июня - 7 июля - месяц дуба;
- 8 июля - 4 августа - месяц остролиста;
- 5 августа - 1 сентября - месяц ореха;
- 2 сентября - 29 сентября - месяц винограда;
- 30 сентября - 27 октября - месяц плюща;
- 28 октября - 24 ноября месяц тростника;
- 25 ноября - 22 декабря месяц бузины.
Кельтский календарь деревьев-2022: особенности
- Первый месяц кельтского календаря деревьев ассоциируется з березой и Солнцем. Считает, что это дерево первым украшает себя листьями в лесу, знаменуя начало всех вещей. Согласно легендам, именно веточка березы была отличительным знаком молодых друидов или бардов, которые прикрепляли ее к своим туникам.
- Второй месяц кельтского календаря деревьев связан з рябиной. Считалось, что рябине молния не страшна, и поэтому, в качестве защиты от злых колдовских сил, этими деревьями обсаживали все поселения, уединенные перекрестки, а также храмы. В кельтской мифологии рябина считалась магическим деревом, а ее ярко-красные ягоды - своеобразной пищей богов, которую охраняет дракон.
- Третий месяц кельтского календаря деревьев - это месяц ясеня. Это дерево считалось колдовским, из него вырезали магические жезлы. Персонаж мифологии, морской конь, символизирующий ясень, связан с представлениями кельтов о морских богах как о полурыбах-полулошадях.
- А четвертый месяц кельтского календаря соединен с ольхой. В мифе ольха сражается в первых рядах, что говорит о присущей архетипу ольхи храбрости. В сельской глубинке Ирландии спилить священную ольху считается преступлением.
- Друиды считали ивовое дерево священным. В их мифе о творении мира морской змей отложил два пурпурных яйца, в которых содержались Солнце и Земля, именно в ветвях ивы. Это было первое дерево творения, в ветвях которого была высижена вселенная, что символизирует и рождение космоса, и начало земной жизни.
- А в кельтской Ирландии считалось, что человек, уничтоживший боярышник, подвергает себя величайшей опасности, поскольку в результате этого мог пасть его скот, могли умереть его дети, а сам он мог полностью разориться. Считается, что именно боярышник, дерево фей использовался во время ритуальных оргий, когда друиды призывали народ подражать плодородному лету.
- Заметим, что религия друидов была основана на поклонении дубу, с которым были связаны все древние боги-громовержцы. Подразумевалось, что двери, сделанные из именно дуба, являются самой надежной защитой от зла.
- Добавим, что согласно кельтским мифам остролист или падуб - это вечнозеленый брат дуба. В лунном календаре друидов священный дуб управлял прибывающей светлой частью года, а вечнозеленый остролист - его убывающей темной частью.
- Лещина или лесной орех в кельтских легендах является символом мудрости, и, поедая орехи, можно было узнать все, что нужно, об искусстве и науках. По одной из кельтских легенд, лесные орехи упали в колодец и стали пищей для обитавших в нем лососей. Когда один герой поймал и съел лосося, он немедленно обрел мудрость. Поэтому лещину еще называют деревом мудрости.
- Десятое дерево - виноградная лоза в пору сбора урожая. Хотя исторически лоза не произрастала в Британии, она представлена в искусстве бронзового века. Символизм спирали был очень важной частью мистицизма друидов, а спиральный символ винограда означает в их ритуальном зодиаке осеннее равноденствие.
- Одиннадцатое дерево кельтского календаря друидов - плющ в его пору цветения. Плющ, как и виноград, может символизировать опьянение. Он ядовит. Поскольку это растение очень неприхотливо, оно может расти даже в трещинах стены или мостовой и символизирует цепкость и стойкость против всевозможных случайностей. В плюще есть и мудрость, и это одно из самых священных растений, которое посвящено разным богиням.
- Двенадцатое дерево - тростник или калина. Тростник рубали именно в ноябре. Из тростника вырезали стрелы. Число 12 означает установленную власть, что подтверждает использование тростника в Ирландии: им кроют крыши, а дом не считается достроенным, пока на него не положили крышу.
- Тринадцатый месяц кельтского календаря деревьев - это месяц бузины. Это дерево ассоциируется с ведьмами, растет около воды и даже в декабре украшено ягодами. Месяц бузины представляет непостоянство жизни и потребность постоянно приспосабливаться к меняющейся ситуации.
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