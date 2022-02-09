Простые шаги к здоровью печени: советы Минздрава

Печень способна к регенерации.

Печень выполняет около 500 важных функций.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В частности, регулирует уровень холестерина, производит желчь, помогающую усваивать жиры, регулирует поступление необходимых витаминов и минералов, таких как железо и медь. Она синтезирует, сохраняет и обеспечивает организм глюкозой, когда нет других источников энергии, регулирует уровень гормонов. Печень способна бороться с инфекциями и отфильтровывать вредные вещества из крови. Для печени все это – рутинная работа.

Если ваша печень перестанет работать, токсины будут скапливаться, вы не сможете переваривать пищу, а лекарство никогда не выведется из вашего тела. На самом деле, без печени мы бы и недели не прожили.

Печень способна к регенерации. Однако этот процесс не бесконечен. Печень может повредить инфицирование вирусами гепатитов А, В, С, употребление алкоголя и ожирение.

Цирроз, при котором клетки печени замещаются рубцовой тканью, может помешать печени выполнять свои важные функции. То же можно сказать и о неалкогольной жировой болезни печени, распространенной среди людей с избыточным весом.

В начале проблемы с печенью заметить сложно. Но с ухудшением состояния вы можете подмечать такие проявления, как желтуха, боль в животе, тошнота, потеря аппетита.

Чтобы избежать заболеваний печени, следуйте следующим советам:

Не употребляйте алкоголь

Когда алкоголь достигает печени, он производит токсический фермент – ацетальдегид. Он может повредить клетки печени и привести к необратимому рубцеванию, а также повредить и другие органы, в частности, слизистую желудка, и вызвать гастрит или язву.

Если вы продолжаете излишне пить, последствия могут быть тяжелыми: разрушение клеток печени, накопление жировых отложений в печени (жировая дистрофия печени) или воспаление печени (алкогольный гепатит), цирроз или даже рак печени.

Помните, что безопасной дозы алкоголя нет.

Поддерживайте здоровый вес

Поддержка здорового веса – одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для всего тела, в частности для печени. Если у вас ожирение или даже немного избыточный вес, вам грозит ожирение печени, которое может привести к неалкогольной болезни печени.

Питайтесь здорово

Избегайте высококалорийной еды, насыщенных жиров, рафинированных углеводов (таких как белоснежный хлеб, белоснежный рис и обыденные макароны) и сахара. Ешьте клетчатку, которую вы можете получить из свежих фруктов, овощей, цельнозернового хлеба, злаков. Ешьте мясо (но ограничьте количество красного мяса), молочные продукты (нежирное молоко и небольшое количество сыра) и жиры ("хорошие" мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, такие как растительные масла, орехи, рыба). И не забывайте пить достаточно воды.

Будьте физически активны

Регулярные физические упражнения не только помогут избавиться от лишнего веса и удержать его, но и уменьшить жировые отложения в печени. ‚Включите в свой график не менее 30 минут физической активности в день.

Сделайте прививку

Прививка от вирусного гепатита В с 2001 года включена в Национальный календарь прививок и доступна всем детям. Поэтому если вы родились до 2001 года, вероятно, что у вас прививки от гепатита В нет. Ограничений для прививки по возрасту нет, поэтому обратитесь к врачу и проконсультируйтесь по поводу получения вакцины.

Прививка от вирусного гепатита А (желтуха) не включена в Календарь прививок, поэтому ее следует приобрести за свой счет. Детям ее можно вводить с 12-ти месяцев жизни с интервалом между дозами 6-12 месяцев. По такой же схеме могут вакцинироваться и взрослые.

Упражняйте безопасный секс

Вирусные гепатиты B и C могут передаваться через кровь, сперму и другие биологические жидкости. Итак, помните о правиле № 1 безопасного секса — защищенный секс во время каждого сексуального контакта. Используйте презервативы, если у вас вагинальный, анальный или оральный секс.

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Раннее обнаружение вирусов очень важно, ведь тогда человек скорее попадает под медицинское наблюдение и начинает лечение. Не забывайте регулярно тестироваться на вирусные гепатиты, их можно сделать у семейного врача, ближайшем Центре СПИДа или кабинете Доверия, в неправительственных организациях.

Мойте руки

Вирусный гепатит А передается при контакте с инфицированной пищей или водой. Обязательно мойте руки с мылом в течение 40 секунд сразу после туалета, смены подгузника, перед приготовлением или приемом пищи. Это простой и легкий способ уберечься от опасных инфекций, которые могут привести к болезням печени.

Не делитесь средствами личной гигиены

Такими предметами как бритвенные средства, зубные щетки, маникюрные ножницы легко травмироваться, поэтому на них могут быть остатки крови или других жидкостей организма. Поэтому не делитесь своими средствами личной гигиены и не занимайте их у других.

Используйте только стерилизованные инструменты для тату и пирсинга

Боди-арт, пирсинг и татуировка – все это формы самовыражения. Однако просто небрежная обработка инструментов в салоне красоты или тату-салоне может стать причиной инфицирования гепатитом. Поскольку оборудование для пирсинга и татуировок может контактировать с кровью клиентов, важно убедиться в том, что все инструменты правильно стерилизуют.

Воспользуйтесь программой уменьшения ущерба

Не употребляйте наркотики. Если так случилось и вы употребляете наркотики инъекционно, не пользуйтесь чужими иглами.

Проходите регулярные медицинские осмотры

Своевременно обращайтесь к семейному врачу и регулярно проходите профилактические осмотры.

Врач назначает анализ крови для определения уровня холестерина и уровня глюкозы в крови. Они связаны с жировой болезнью печени. Повышенный уровень сахара в крови может свидетельствовать о нарушении толерантности к глюкозе или сахарном диабете. У людей, живущих с сахарным диабетом 2 типа, увеличивается риск неалкогольной печени. Однако помните, что диагноз может поставить только врач.

Не забывайте регулярно тестироваться на вирусные гепатиты В и С. Эти болезни могут долго проходить без симптомов и незаметно развиваться в организме. Но если вовремя диагностировать инфекцию и начать лечение, можно предотвращать тяжелые осложнения, в частности цирроз, гепатоцеллюлярную карциному.

Употребляйте лекарство ответственно

Часто люди самостоятельно диагностируют и лечат свои проблемы со здоровьем. Но без консультации с врачом, вы можете подвергнуться риску опасных побочных эффектов от неконтролируемого приема лекарств. Как основной орган, обезвреживающий большинство лекарств, добавок и витаминов, печень уязвима для токсических последствий самолечения. Вредно может даже передозировка парацетамолом в случае одновременного приема нескольких лекарственных средств, содержащих этот препарат (например, лекарства против простуды и обезболивающие).

Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо лекарства.

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