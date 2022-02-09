Прості кроки до здоров'я печінки: поради МОЗ

Печінка здатна до регенерації.

Печінка виконує близько 500 важливих функцій.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, регулює рівень холестерину, виробляє жовч, яка допомагає засвоювати жири, регулює надходження необхідних вітамінів і мінералів, таких як залізо та мідь. Вона синтезує, зберігає та забезпечує організм глюкозою, коли немає інших джерел енергії, регулює рівень гормонів. Печінка здатна боротися з інфекціями та фільтрувати шкідливі речовини з крові. Для печінки все це — рутинна робота.

Якщо ваша печінка перестане працювати, токсини будуть накопичуватися, ви не зможете перетравлювати їжу, а ліки ніколи не виведуться з вашого тіла. Насправді без печінки ми й тижня не прожили б.

Печінка здатна до регенерації. Проте цей процес не нескінченний. Печінку може пошкодити інфікування вірусами гепатитів А, В, С, вживання алкоголю та ожиріння.

Цироз, при якому клітини печінки заміщуються рубцевою тканиною, може завадити печінці виконувати свої важливі функції. Те ж можна сказати і про неалкогольну жирову хворобу печінки, поширену серед людей із надмірною вагою.

На початку проблеми із печінкою помітити складно. Але з погіршенням стану ви можете помічати такі прояви, як жовтяниця, біль у животі, нудота, втрата апетиту.

Щоб уникнути захворювань печінки, дотримуйтеся таких порад:

Не вживайте алкоголь

Коли алкоголь досягає печінки, він виробляє токсичний фермент — ацетальдегід. Він може пошкодити клітини печінки і призвести до незворотного рубцювання, а також пошкодити й інші органи, зокрема, слизову оболонку шлунка, і спричинити гастрит або виразку.

Якщо ви продовжуєте надмірно пити, наслідки можуть бути тяжкими: руйнування клітин печінки, накопичення жирових відкладень у печінці (жирова дистрофія печінки) або запалення печінки (алкогольний гепатит), цироз чи навіть рак печінки.

Пам’ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує.

Підтримуйте здорову вагу

Підтримка здорової ваги — одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для всього тіла, зокрема для печінки. Якщо у вас ожиріння або навіть трохи надмірна вага, вам загрожує ожиріння печінки, яке може призвести до неалкогольної жирової хвороби печінки.

Харчуйтеся здорово

Уникайте висококалорійної їжі, насичених жирів, рафінованих вуглеводів (таких як білий хліб, білий рис і звичайні макарони) та цукру. Їжте клітковину, яку ви можете отримати зі свіжих фруктів, овочів, цілозернового хліба, злаків. Також їжте м’ясо (але обмежте кількість червоного м’яса), молочні продукти (нежирне молоко та невелику кількість сиру) та жири ("хороші" мононенасичені та поліненасичені жири, такі як рослинні олії, горіхи, риба). І не забувайте пити достатньо води.

Будьте фізично активними

Регулярні фізичні вправи не лише допоможуть позбутися зайвої ваги та утримати її, але і зменшити жирові відкладення в печінці. ​​Включіть у свій графік щонайменше 30 хвилин фізичної активності щодня.

Зробіть щеплення

Щеплення від вірусного гепатиту В із 2001 року включене в Національний календар щеплень і доступне всім дітям. Тому, якщо ви народилися до 2001 року, імовірно, що у вас щеплення від гепатиту В немає. Обмежень до щеплення за віком немає, тож зверніться до свого лікаря та проконсультуйтеся щодо отримання вакцини.

Щеплення від вірусного гепатиту А (жовтуха) не включене до Календаря щеплень, тож його варто придбати власним коштом. Дітям її можна вводити з 12 місяців життя з інтервалом між дозами 6–12 місяців. За такою ж схемою можуть вакцинуватися й дорослі.

Практикуйте безпечний секс

Вірусні гепатити B і C можуть передаватися через кров, сперму та інші біологічні рідини. Тож пам’ятайте про правило № 1 безпечного сексу — захищений секс під час кожного сексуального контакту. Використовуйте презервативи, якщо маєте вагінальний, анальний чи оральний секс.

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Раннє виявлення вірусів дуже важливе, адже тоді людина швидше потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування. Не забувайте регулярно тестуватися на вірусні гепатити, їх можна зробити в сімейного лікаря, найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті Довіри, у неурядових організаціях.

Мийте руки

Вірусний гепатит А передається при контакті з інфікованою їжею чи водою. Обов’язково мийте руки з милом упродовж 40 секунд відразу після туалету, зміни підгузка, перед приготуванням або прийманням їжі. Це простий і легкий спосіб уберегтися від небезпечних інфекцій, які можуть призвести до хвороб печінки.

Не діліться засобами особистої гігієни

Такими предметами як засоби для гоління, зубні щітки, манікюрні ножиці легко травмуватися, тож на них можуть бути залишки крові або інших рідин організму. Тому не діліться своїми засобами особистої гігієни та не позичайте їх у інших.

Використовуйте тільки стерилізовані інструменти для тату й пірсингу

Боді-арт, пірсинг та татуювання — усе це форми самовираження. Однак просто недбала обробка інструментів у салоні краси або тату-салоні може стати причиною інфікування гепатитом. Оскільки обладнання для пірсингу та татуювань може контактувати з кров’ю клієнтів, важливо переконатися, що всі інструменти належно стерилізують.

Скористайтеся програмою зменшення шкоди

Не вживайте наркотики. Якщо вже так сталося і ви вживаєте наркотики ін’єкційно, не користуйтеся чужими голками.

Проходьте регулярні медичні огляди

Вчасно звертайтеся до сімейного лікаря та регулярно проходьте профілактичні огляди.

Лікар призначає аналіз крові для визначення рівня холестерину та рівня глюкози в крові. Вони пов’язані з жировою хворобою печінки. Підвищений рівень цукру в крові може свідчити про порушення толерантності до глюкози або цукровий діабет. У людей, які живуть із цукровим діабетом 2 типу, збільшується ризик неалкогольної жирової хвороби печінки. Проте пам’ятайте, діагноз може поставити тільки лікар.

Не забувайте регулярно тестуватися на вірусні гепатити В і С. Ці хвороби можуть доволі довго проходити без симптомів та непомітно розвиватися в організмі. Та якщо вчасно діагностувати інфекцію й розпочати лікування, можна запобігати тяжким ускладненням, зокрема цироз, гепатоцелюлярну карциному.

Вживайте ліки відповідально

Часто люди самостійно діагностують і лікують свої проблеми зі здоров’ям. Але без консультації з лікарем, ви можете наразитися на ризик небезпечних побічних ефектів від неконтрольованого приймання ліків. Як основний орган, який знешкоджує більшість ліків, добавок і вітамінів, печінка вразлива для токсичних наслідків самолікування. Нашкодити може навіть передозування парацетамолом у разі одночасного приймання кількох лікарських засобів, що містять цей препарат (наприклад, ліки проти застуди та знеболювальні).

Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які ліки.

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