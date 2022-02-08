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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 8 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 8 февраля

Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе выиграл мужскую индивидуальную гонку

К сожалению, Украина снова без наград.

Во вторник, 8 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно 10 комплектов медалей в восьми видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в четвертый день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 8 февраля главные надежды Украины были на мужскую индивидуальную гонку по биатлону, однако капитан команды Дмитрий Пидручный допустил три промаха на стрельбище и финишировал в топ-20.

Фристайл. Женщины. Биг-эйр

  • 1. Элин Гу (Китай)
  • 2. Тесс Ледо (Франция)
  • 3. Матильда Гремо (Швейцария)

Горные лыжи. Мужчины. Супергигант.

  • 1. Маттиас Майер (Австрия)
  • 2. Райан Кокран-Сигл (США)
  • 3. Александер Омодт Кильде (Норвегия)

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины

  • 1. Бенжамин Карл (Австрия)
  • 2. Тим Мастнак (Словения)
  • 3. Вик Уайлд (ОКР)

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины

  • 1. Эстер Ледецка (Чехия)
  • 2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
  • 3. Глория Котник (Словения)

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гока

  • 1. Кантен Фийон-Майе (Франция)
  • 2. Антон Смольский (Белоруссия)
  • 3. Йоханнес Бьо (Норвегия)

Конькобежный спорт. Мужчины. 1 500 м

  • 1. Кьелд Нейс (Нидерланды)
  • 2. Томас Крол (Нидерланды)
  • 3. Ким Мин Сок (Южная Корея)

Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Женщины

  • 1. Юнна Сундлинг (Швеция)
  • 2. Майя Дальквист (Швеция)
  • 3. Джессика Диггинс (США)

Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

  • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
  • 2. Федерико Пеллегрино (Италия)
  • 3. Александр Терентьев (ОКР)

Керлинг. Дабл-микст

  • 1. Италия
  • 2. Норвегия
  • 3. Швеция

Санный спорт. Женщины

  • 1. Натали Гайзенбергер (Германия)
  • 2. Анна Беррайтер (Германия)
  • 3. Татьяна Иванова (ОКР)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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