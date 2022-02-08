Олимпиада-2022: кто выиграл медали 8 февраля

К сожалению, Украина снова без наград.
Во вторник, 8 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно 10 комплектов медалей в восьми видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в четвертый день Олимпиады-2022.
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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 8 февраля главные надежды Украины были на мужскую индивидуальную гонку по биатлону, однако капитан команды Дмитрий Пидручный допустил три промаха на стрельбище и финишировал в топ-20.
Фристайл. Женщины. Биг-эйр
- 1. Элин Гу (Китай)
- 2. Тесс Ледо (Франция)
- 3. Матильда Гремо (Швейцария)
Горные лыжи. Мужчины. Супергигант.
- 1. Маттиас Майер (Австрия)
- 2. Райан Кокран-Сигл (США)
- 3. Александер Омодт Кильде (Норвегия)
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины
- 1. Бенжамин Карл (Австрия)
- 2. Тим Мастнак (Словения)
- 3. Вик Уайлд (ОКР)
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины
- 1. Эстер Ледецка (Чехия)
- 2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
- 3. Глория Котник (Словения)
Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гока
- 1. Кантен Фийон-Майе (Франция)
- 2. Антон Смольский (Белоруссия)
- 3. Йоханнес Бьо (Норвегия)
Конькобежный спорт. Мужчины. 1 500 м
- 1. Кьелд Нейс (Нидерланды)
- 2. Томас Крол (Нидерланды)
- 3. Ким Мин Сок (Южная Корея)
Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Женщины
- 1. Юнна Сундлинг (Швеция)
- 2. Майя Дальквист (Швеция)
- 3. Джессика Диггинс (США)
Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Мужчины
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
- 2. Федерико Пеллегрино (Италия)
- 3. Александр Терентьев (ОКР)
Керлинг. Дабл-микст
- 1. Италия
- 2. Норвегия
- 3. Швеция
Санный спорт. Женщины
- 1. Натали Гайзенбергер (Германия)
- 2. Анна Беррайтер (Германия)
- 3. Татьяна Иванова (ОКР)
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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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