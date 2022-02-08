Олимпиада-2022: кто выиграл медали 8 февраля

К сожалению, Украина снова без наград.

Во вторник, 8 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно 10 комплектов медалей в восьми видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в четвертый день Олимпиады-2022.

Смотрите также: Олимпийские игры-2022 в Пекине: медальный зачет

Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 8 февраля главные надежды Украины были на мужскую индивидуальную гонку по биатлону, однако капитан команды Дмитрий Пидручный допустил три промаха на стрельбище и финишировал в топ-20.

Фристайл. Женщины. Биг-эйр

1. Элин Гу (Китай)

2. Тесс Ледо (Франция)

3. Матильда Гремо (Швейцария)

Горные лыжи. Мужчины. Супергигант.

1. Маттиас Майер (Австрия)

2. Райан Кокран-Сигл (США)

3. Александер Омодт Кильде (Норвегия)

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Вик Уайлд (ОКР)

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины

1. Эстер Ледецка (Чехия)

(Чехия) 2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Глория Котник (Словения)

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гока

1. Кантен Фийон-Майе (Франция)

2. Антон Смольский (Белоруссия)

3. Йоханнес Бьо (Норвегия)

Конькобежный спорт. Мужчины. 1 500 м

1. Кьелд Нейс (Нидерланды)

2. Томас Крол (Нидерланды)

3. Ким Мин Сок (Южная Корея)

Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Женщины

1. Юнна Сундлинг (Швеция)

2. Майя Дальквист (Швеция)

3. Джессика Диггинс (США)

Лыжные гонки. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Федерико Пеллегрино (Италия)

3. Александр Терентьев (ОКР)

Керлинг. Дабл-микст

1. Италия

2. Норвегия

3. Швеция

Санный спорт. Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия)

2. Анна Беррайтер (Германия)

3. Татьяна Иванова (ОКР)

Смотрите также: Олимпийские игры-2022: полное расписание всех соревнований в инфографике

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Читайте также :

Допустили за 5 минут до старта: украинскую сноубордистку чуть не сняли с ОИ-2022 - что случилось

Скандал на Олимпиаде-2022: финал соревнований по прыжкам с трамплина закончился массовой дисквалификацией

Не поняла английского: российская фигуристка выругалась в прямом эфире на Олимпиаде-2022 (видео)