Олімпіада-2022: хто виграв медалі 8 лютого

На жаль, Україна знову без нагород.

У вівторок, 8 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно 10 комплектів медалей у восьми видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у четвертий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 8 лютого головні надії України були на чоловічу індивідуальну гонку з біатлону, проте капітан команди Дмитро Підручний припустився трьох хиб на стрільбищі та фінішував у топ-20.

Фристайл. Жінки. Біг-ейр

1. Елін Гу (Китай)

2. Тесс Ледо (Франція)

3. Матільда ​​Гремо (Швейцарія)

Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант.

1. Маттіас Маєр (Австрія)

2. Раян Кокран-Сігл (США)

3. Александер Омодт Кільде (Норвегія)

Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки

1. Бенжамін Карл (Австрія)

2. Тім Мастнак (Словенія)

3. Вік Вайлд (ОКР)

Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки

1. Естер Ледецка (Чехія)

(Чехія) 2. Даніела Ульбінг (Австрія)

3. Глорія Котнік (Словенія)

Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гока

1. Кантен Фійон-Майє (Франція)

2. Антон Смольський (Білорусія)

3. Йоганнес Бо (Норвегія)

Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1 500 м

1. К'єлд Нейс (Нідерланди)

2. Томас Крол (Нідерланди)

3. Кім Мін Сік (Південна Корея)

Лижні перегони. Спринт. Вільний стиль. Жінки

1. Юнна Сундлінг (Швеція)

2. Майя Дальквіст (Швеція)

3. Джессіка Діггінс (США)

Лижні перегони. Спринт. Вільний стиль. Чоловіки

1. Йоганнес Клебо (Норвегія)

2. Федеріко Пеллегріно (Італія)

3. Олександр Терентьєв (ОКР)

Керлінг. Дабл-мікст

1. Італія

2. Норвегія

3. Швеція

Санний спорт. Жінки

1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина)

2. Анна Беррайтер (Німеччина)

3. Тетяна Іванова (ОКР)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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