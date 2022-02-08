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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 8 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 8 лютого

Французький біатлоніст Кантен Фійон-Майє виграв чоловічу індивідуальну гонку

На жаль, Україна знову без нагород.

У вівторок, 8 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно 10 комплектів медалей у восьми видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у четвертий день Олімпіади-2022.

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 8 лютого головні надії України були на чоловічу індивідуальну гонку з біатлону, проте капітан команди Дмитро Підручний припустився трьох хиб на стрільбищі та фінішував у топ-20.

Фристайл. Жінки. Біг-ейр

  • 1. Елін Гу (Китай)
  • 2. Тесс Ледо (Франція)
  • 3. Матільда ​​Гремо (Швейцарія)

Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант.

  • 1. Маттіас Маєр (Австрія)
  • 2. Раян Кокран-Сігл (США)
  • 3. Александер Омодт Кільде (Норвегія)

Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки

  • 1. Бенжамін Карл (Австрія)
  • 2. Тім Мастнак (Словенія)
  • 3. Вік Вайлд (ОКР)

Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки

  • 1. Естер Ледецка (Чехія)
  • 2. Даніела Ульбінг (Австрія)
  • 3. Глорія Котнік (Словенія)

Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гока

  • 1. Кантен Фійон-Майє (Франція)
  • 2. Антон Смольський (Білорусія)
  • 3. Йоганнес Бо (Норвегія)

Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1 500 м

  • 1. К'єлд Нейс (Нідерланди)
  • 2. Томас Крол (Нідерланди)
  • 3. Кім Мін Сік (Південна Корея)

Лижні перегони. Спринт. Вільний стиль. Жінки

  • 1. Юнна Сундлінг (Швеція)
  • 2. Майя Дальквіст (Швеція)
  • 3. Джессіка Діггінс (США)

Лижні перегони. Спринт. Вільний стиль. Чоловіки

  • 1. Йоганнес Клебо (Норвегія)
  • 2. Федеріко Пеллегріно (Італія)
  • 3. Олександр Терентьєв (ОКР)

Керлінг. Дабл-мікст

  • 1. Італія
  • 2. Норвегія
  • 3. Швеція

Санний спорт. Жінки

  • 1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина)
  • 2. Анна Беррайтер (Німеччина)
  • 3. Тетяна Іванова (ОКР)

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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