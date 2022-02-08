Олімпіада-2022: хто виграв медалі 8 лютого

На жаль, Україна знову без нагород.
У вівторок, 8 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Всього було розіграно 10 комплектів медалей у восьми видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у четвертий день Олімпіади-2022.
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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 8 лютого головні надії України були на чоловічу індивідуальну гонку з біатлону, проте капітан команди Дмитро Підручний припустився трьох хиб на стрільбищі та фінішував у топ-20.
Фристайл. Жінки. Біг-ейр
- 1. Елін Гу (Китай)
- 2. Тесс Ледо (Франція)
- 3. Матільда Гремо (Швейцарія)
Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант.
- 1. Маттіас Маєр (Австрія)
- 2. Раян Кокран-Сігл (США)
- 3. Александер Омодт Кільде (Норвегія)
Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки
- 1. Бенжамін Карл (Австрія)
- 2. Тім Мастнак (Словенія)
- 3. Вік Вайлд (ОКР)
Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки
- 1. Естер Ледецка (Чехія)
- 2. Даніела Ульбінг (Австрія)
- 3. Глорія Котнік (Словенія)
Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гока
- 1. Кантен Фійон-Майє (Франція)
- 2. Антон Смольський (Білорусія)
- 3. Йоганнес Бо (Норвегія)
Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1 500 м
- 1. К'єлд Нейс (Нідерланди)
- 2. Томас Крол (Нідерланди)
- 3. Кім Мін Сік (Південна Корея)
Лижні перегони. Спринт. Вільний стиль. Жінки
- 1. Юнна Сундлінг (Швеція)
- 2. Майя Дальквіст (Швеція)
- 3. Джессіка Діггінс (США)
Лижні перегони. Спринт. Вільний стиль. Чоловіки
- 1. Йоганнес Клебо (Норвегія)
- 2. Федеріко Пеллегріно (Італія)
- 3. Олександр Терентьєв (ОКР)
Керлінг. Дабл-мікст
- 1. Італія
- 2. Норвегія
- 3. Швеція
Санний спорт. Жінки
- 1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина)
- 2. Анна Беррайтер (Німеччина)
- 3. Тетяна Іванова (ОКР)
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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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