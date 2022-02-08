Чеська сноубордистка встановила історичне досягнення на ОІ-2022

На змаганнях вона бере участь у двох видах спорту.

Чеська сноубордистка Естер Ледецка встановила історичне досягнення на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, 26-річна спортсменка стала першою жінкою в історії, яка захистила звання олімпійської чемпіонки в сноубордингу, передає Суспільне Спорт.

Ледецка після тріумфу на ОІ-2018 в Пхенчхані, повторила цей успіх й у столиці Піднебесної. Зазначимо, що Ледецка - одна із найуспішніших представниць у зимових видах спорту. На Олімпіаді-2018 спортсменка здобула "золото" у двох видах спорту: гірськолижному спорті та сноубордингу.

У Пекіні представниця Чехії, окрім сноубордингу, також змагатиметься в гірськолижному спорті. Ледецка представлена в супер-гіганті та даунгілі.