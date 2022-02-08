Чеська сноубордистка встановила історичне досягнення на ОІ-2022

На змаганнях вона бере участь у двох видах спорту.
Чеська сноубордистка Естер Ледецка встановила історичне досягнення на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
Так, 26-річна спортсменка стала першою жінкою в історії, яка захистила звання олімпійської чемпіонки в сноубордингу, передає Суспільне Спорт.
Ледецка після тріумфу на ОІ-2018 в Пхенчхані, повторила цей успіх й у столиці Піднебесної. Зазначимо, що Ледецка - одна із найуспішніших представниць у зимових видах спорту. На Олімпіаді-2018 спортсменка здобула "золото" у двох видах спорту: гірськолижному спорті та сноубордингу.
У Пекіні представниця Чехії, окрім сноубордингу, також змагатиметься в гірськолижному спорті. Ледецка представлена в супер-гіганті та даунгілі.
- У фіналі Ледецка боролася за перемогу з австрійкою Даніелою Ульбінг - чемпіонкою світу у паралельному слаломі. Підсумок фіналу для чешки був тим самим, що і під час усіх її попередніх виступів - Ледецка випередила суперницю, а та не змогла дістатися до фінішу;
- "Золото" у паралельному гіганті-слаломі стало для Ледецкі третім у кар'єрі на Олімпіадах. Крім трьох "золотих" медалей на Олімпіадах, в активі у Ледецки три медалі чемпіонатів світу у сноубордингу - "золота" у 2015 та 2017 роках у паралельному слаломі та паралельному слаломі-гіганті, а також "срібло" у паралельному слаломі (2017 рік). У сезоні 2021/22 Ледецка здобувала подіуми у сноубордингу ("золото" та "срібло" у паралельному слаломі-гіганті), а також гірськолижному спорті ("бронза" у даунгілі) на етапах Кубка світу.