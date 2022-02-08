От удара влетел в столб: в Днепре произошло жуткое ДТП с такси

От удара влетел в столб: в Днепре произошло жуткое ДТП с такси

Пострадали два человека.

В Днепре днем 8 февраля произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковушка и автомобиль службы такси.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Как стало известно, происшествие случилось на улице Кутузова. Там столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Mitsubishi Lancer. Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. Однако удар был такой силы, что Hyundai в результате удара влетел в электроопору.

В аварии пострадали водитель и пассажир Mitsubishi. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что в Херсонской области таксист жестоко наказал клиента.

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