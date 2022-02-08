Катался в долг: в Херсонской области таксист жестоко наказал клиента

Катался в долг: в Херсонской области таксист жестоко наказал клиента

Водитель требовал отдать долг.

В г. Новая Каховка в местное подразделение полиции позвонили из службы экстренной медицинской помощи и сообщили, что с проникающим ножевым ранением грудной клетки госпитализирован 35-летний местный житель.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные вблизи места происшествия, и выяснили, что причастен к ранению мужчины — водитель такси.

Водитель рассказал оперативникам, что во время ожидания клиентов заметил на улице мужчину, до этого уже несколько раз пользовавшийся услугами автовладельца взаймы. Таксист догнал должника и потребовал возврата оплаты. Между мужчинами возник конфликт, во время которого водитель ударил должника ножом в грудную клетку.

Злоумышленник задержан. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Осторожно, опасный таксист: как обезопасить свою поездку на такси

Напомним, в Днепре таксист стрелял в водителя "БМВ", который якобы его подрезал.

Читайте также: