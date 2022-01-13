В Кривом Роге за рулем во время движения умер водитель маршрутки

В Кривом Роге за рулем во время движения умер водитель маршрутки

Авто немного проехало и остановилось.

В Кривом Роге за рулем прямо во время движения умер водитель маршрутки. К счастью, микроавтобус никуда не врезался, а просто остановился посреди дороги.

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Об этом сообщает "Первый городской".

Событие произошло сегодня, 13 января, около 7 часов утра на улице Светлогорской в Кривом Роге. Водитель пассажирского микроавтобуса "Богдан" скончался за рулем во время движения. Пассажиров в салоне не было. Кроме водителя, никто не пострадал.

Транспортное средство остановилось напротив остановки "Светлогорская". "Скорую" и полицию вызвали очевидцы, заподозрившие что-то неладное.

По предварительным данным, у водителя маршрутки произошла остановка сердца, тело забрали на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в Днепре за рулем маршрутки, в которой находились пассажиры, скончался водитель. Мужчине стало плохо и он внезапно потерял сознание.

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