У Кривому Розі за кермом під час руху помер водій маршрутки

Авто трохи проїхало і зупинилося.
У Кривому Розі за кермом просто під час руху помер водій маршрутки. На щастя, мікроавтобус ні куди не врізався, а просто зупинився посеред дороги.
Про це повідомляє "Перший міський".
Подія сталася сьогодні, 13 січня, близько 7 години ранку на вулиці Світлогірській у Кривому Розі. Водій пасажирського мікроавтобуса "Богдан" помер за кермом під час руху. Пасажирів у салоні не було. Окрім водія ніхто не постраждав.
Транспортний засіб зупинився навпроти зупинки "Світлогірська". "Швидку" та поліцію викликали очевидці, які запідозрили щось недобре.
За попередніми даними, у водія маршрутки сталася зупинка серця, тіло забрали на проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, що у Дніпрі за кермом маршрутки, в якій перебували пасажири, помер водій. Чоловікові стало зле і він раптово знепритомнів.
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