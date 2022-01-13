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У Кривому Розі за кермом під час руху помер водій маршрутки

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У Кривому Розі за кермом під час руху помер водій маршрутки

DepositPhotos

Авто трохи проїхало і зупинилося.

У Кривому Розі за кермом просто під час руху помер водій маршрутки. На щастя, мікроавтобус ні куди не врізався, а просто зупинився посеред дороги.

Про це повідомляє "Перший міський".

Подія сталася сьогодні, 13 січня, близько 7 години ранку на вулиці Світлогірській у Кривому Розі. Водій пасажирського мікроавтобуса "Богдан" помер за кермом під час руху. Пасажирів у салоні не було. Окрім водія ніхто не постраждав.

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Транспортний засіб зупинився навпроти зупинки "Світлогірська". "Швидку" та поліцію викликали очевидці, які запідозрили щось недобре.

За попередніми даними, у водія маршрутки сталася зупинка серця, тіло забрали на проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, що у Дніпрі за кермом маршрутки, в якій перебували пасажири, помер водій. Чоловікові стало зле і він раптово знепритомнів.

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