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Смертельна стрілянина в Пермі: екпертиза визнала 18-річного нападника осудним

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Смертельна стрілянина в Пермі: екпертиза визнала 18-річного нападника осудним

Associated Press

Внаслідок стрілянини загинуло шість осіб.

Тимура Бекмансурова, який влаштував масову стрілянину в Пермському університеті, психолого-психіатрична експертиза визнала осудним.

Про це заявив голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

"Обвинуваченому проведено комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка визнала його за осудним. Мотиви та цілі скоєних злочинів встановлюються", повідомив він.

Слідчі заявили, що будуть проводити психолого-психіатричну експертизу Бекмансурову 22 вересня 2021 року. Крім того, йому було призначено судово-медичні, балістичні, трасологічні експертизи.

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