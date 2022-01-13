Смертельна стрілянина в Пермі: екпертиза визнала 18-річного нападника осудним

Внаслідок стрілянини загинуло шість осіб.

Тимура Бекмансурова, який влаштував масову стрілянину в Пермському університеті, психолого-психіатрична експертиза визнала осудним.

Про це заявив голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

"Обвинуваченому проведено комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка визнала його за осудним. Мотиви та цілі скоєних злочинів встановлюються", повідомив він.

Слідчі заявили, що будуть проводити психолого-психіатричну експертизу Бекмансурову 22 вересня 2021 року. Крім того, йому було призначено судово-медичні, балістичні, трасологічні експертизи.

Нагадаємо:

20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті. Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.

в державному національному дослідницькому університеті. Студенти в аудиторіях і Внаслідок стрілянини загинули 6 людей, ще 24 отримали поранення.

До злочину в Пермському державному університеті стрілець готувався кілька років. Гроші на зброю він збирав ще зі школи.