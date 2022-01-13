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Смертельная стрельба в Перми: экспертиза признала 18-летнего нападающего вменяемым

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Смертельная стрельба в Перми: экспертиза признала 18-летнего нападающего вменяемым

Associated Press

В результате стрельбы погибли шесть человек.

Тимура Бекмансурова, устроившего массовую стрельбу в Пермском университете, психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым.

Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются", сообщил он.

Следователи заявили, что будут проводить психолого-психиатрическую экспертизу Бекмансурову 22 сентября 2021 года. Кроме того, ему были назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические экспертизы.

Напомним:

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