У Росії заявили про підготовку до виведення "миротворців" з Казахстану

У Росії заявили про підготовку до виведення "миротворців" з Казахстану

Наразі військові ОДКБ передають силовикам Казахстану охорону ключових об'єктів країни.

У Міноборони Росії у четвер, 13 січня, заявили про підготовку виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану.

Про це пише російський "Интерфакс".

"Підрозділи колективних миротворчих сил ОДКБ у Республіці Казахстан, які виконали поставлені завдання, приступають до підготовки техніки та матеріальних засобів для завантаження в літаки Військово-транспортної авіації ВКС Росії та повернення до пунктів постійної дислокації", - повідомили у Міністерстві оборони Росії.

Як зазначають у Москві, військові ОДКБ передають силовикам Казахстану охорону ключових об'єктів країни.

"Відповідно до розробленого командування колективними миротворчими силами ОДКБ і міноборони Республіки Казахстан за планом почалося передавання правоохоронним органам країни соціально значущих об'єктів, які були під охороною миротворців", - заявили російські військові.

В Росії наголошують, що повернення військових ОДКБ до своїх країн буде організовано у взаємодії з казахською стороною.

Нагадаємо, масові заворушення в Казахстані почалися 2 січня через ціну на газ. Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено миротворців від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Росія для перекидання своїх військових сформувала повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та п'яти Ан-124.

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