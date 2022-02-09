Наречений Анни Трінчер потрапив у ДТП

Неприємний інцидент трапився в Києві.

Наречений співачки, акторки та блогерки Анни Трінчер - Олександр Волошин - змусив своїх прихильників неабияк хвилюватися.

Так, у своєму Instagram блогер опублікував короткий ролик. На відео засмучений Олександр стоїть біля своєї автівки, яка зіштовхнулася з іншою. Неприємний інцидент стався ввечері у центрі Києва на одному з перехресть доріг.

Олександр Волошин потрапив у ДТП / instagram.com/voloshyn_xx

"Нормально прилетів з Єгипту", - коротко підписав відео Олександр.

Наразі невідомо, хто саме є винуватцем ДТП. Судячи з відео, ніхто не постраждав.

Шанувальники Олександра попросили повідомити їм деталі. Блогер запевнив, що незабаром все розповість.

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