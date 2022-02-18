В Одесской области застрелили фермера: полиция объявила план "Сирена"

Мужчина умер по дороге в больницу.

В Рени (Одесская область) застрелили фермера прямо у его дома. Преступник скрылся после совершенного.

Об этом сообщает местное издание "Бессарабия Inform".

Нападающий произвел два выстрела в мужчину и скрылся с места происшествия. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось — он скончался по дороге в больницу.

Полиция объявила спецоперацию "Сирена". Задержать преступника еще не удалось.

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