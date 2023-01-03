Потужний обстріл Донбасу та "бавовна" у РФ: головні новини ночі 3 січня 2023 року

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Головні новини ночі 3 січня 2023 року:
- Ворог ракетами обстріляв Донеччину: яке місто потрапило під удар Читати далі –>
- Краматорськ опинився під ворожим ударом: що відомо Читати далі –>
- Кадри моторошної ворожої атаки на Донбасі продемонстрували в прямому ефірі французького телебачення (відео) Читати далі –>
- Нічна "бавовна" в Воронежі: росіяни поскаржилися на дивний гул у небі Читати далі –>
- У російському Курську пролунав гучний вибух Читати далі –>
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