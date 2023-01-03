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Потужний обстріл Донбасу та "бавовна" у РФ: головні новини ночі 3 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1897
Час на прочитання
1 хв
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Потужний обстріл Донбасу та "бавовна" у РФ: головні новини ночі 3 січня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 3 січня 2023 року:

  • Ворог ракетами обстріляв Донеччину: яке місто потрапило під удар Читати далі –>
  • Краматорськ опинився під ворожим ударом: що відомо Читати далі –>
  • Кадри моторошної ворожої атаки на Донбасі продемонстрували в прямому ефірі французького телебачення (відео) Читати далі –>
  • Нічна "бавовна" в Воронежі: росіяни поскаржилися на дивний гул у небі Читати далі –>
  • У російському Курську пролунав гучний вибух Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1897
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