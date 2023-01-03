Краматорськ опинився під ворожим ударом: що відомо

Про це інформує Краматорська міська рада у соціальних мережах.

Сидіть в укриттях, ніч неспокійна.

"У Краматорську в приватному секторі відбулися аварійні відключення електропостачання. Роботи з відновлення розпочнуться після завершення комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що ворог ракетами обстріляв Донеччину. Дружківка потрапила під обстріл.

Додамо, що раніше повідомлялося, що Росія ракетою С-300 обстріляла Краматорськ.

Читайте також:

Колаборантам по заслугах: мешканець Краматорська здавав позиції ЗСУ та отримав вирок суду