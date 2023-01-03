Краматорськ опинився під ворожим ударом: що відомо

Росіяни атакували Краматорськ
Про це інформує Краматорська міська рада у соціальних мережах.
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"У Краматорську в приватному секторі відбулися аварійні відключення електропостачання. Роботи з відновлення розпочнуться після завершення комендантської години", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що ворог ракетами обстріляв Донеччину. Дружківка потрапила під обстріл.
Додамо, що раніше повідомлялося, що Росія ракетою С-300 обстріляла Краматорськ.
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