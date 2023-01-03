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Краматорськ опинився під ворожим ударом: що відомо

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Час на прочитання
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Краматорськ опинився під ворожим ударом: що відомо

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Росіяни атакували Краматорськ

Про це інформує Краматорська міська рада у соціальних мережах. 

Сидіть в укриттях, ніч неспокійна.

"У Краматорську в приватному секторі відбулися аварійні відключення електропостачання. Роботи з відновлення розпочнуться після завершення комендантської години", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що ворог ракетами обстріляв Донеччину. Дружківка потрапила під обстріл. 

Додамо, що раніше повідомлялося, що Росія ракетою С-300 обстріляла Краматорськ

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Дата публікації
Перегляди
1350
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