Росія ракетою С-300 обстріляла Краматорськ

Російські терористи 23 грудня ракетою С-300 обстріляла Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти завдали ракетного удару по цивільному об‘єкту міста. За попередньою інформацією, використали С-300. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - повідомив Тимошенко.

Ракетні обстріли України

Російські терористи від 24 лютого масштабно обстрілюють Україну ракетами, знищуючи в основному цивільну інфраструктуру. Терористи стріляють по школах, дитячих садках, лікарнях. Від 10 жовтня окупанти почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоб взимку залишити українців без електрики та опалення.

Останнім часом окупанти почали обстрілювати Краматорськ Донецької області. 22 грудня під час повітряної тривоги у Краматорську Донецької області пролунали вибухи. В Офісі президента повідомили, що російські війська завдали ракетних ударів по місту. 13 грудня росіяни у Краматорську обстріляли інститут і промзону.

Читайте також: