Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия ракетой С-300 обстреляла Краматорск

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
743
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия ракетой С-300 обстреляла Краматорск

Фото: Associated Press

Россия ударила по гражданскому объекту.

Российские террористы 23 декабря ракетой С-300 обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту города. По предварительной информации, использовали С-300. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — сообщил Тимошенко.

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 24 февраля масштабно обстреливают Украину ракетами, уничтожая в основном гражданскую инфраструктуру. Террористы стреляют по школам, детским садам, больницам. С 10 октября оккупанты начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы зимой оставить украинцев без электричества и отопления.

В последнее время кафиры начали обстреливать Краматорск Донецкой области. 22 декабря во время воздушной тревоги в Краматорске Донецкой области раздались взрывы. В Офисе президента сообщили, что российские войска нанесли ракетные удары по городу. 13 декабря россияне в Краматорске обстреляли институт и промзону.

Читайте также:

Колаборантам по заслугам: житель Краматорска сдавал позиции ВСУ и получил приговор суда

Колаборантам по заслугам: житель Краматорска сдавал позиции ВСУ и получил приговор суда

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
743
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация