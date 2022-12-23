Россия ракетой С-300 обстреляла Краматорск

Российские террористы 23 декабря ракетой С-300 обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту города. По предварительной информации, использовали С-300. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — сообщил Тимошенко.

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 24 февраля масштабно обстреливают Украину ракетами, уничтожая в основном гражданскую инфраструктуру. Террористы стреляют по школам, детским садам, больницам. С 10 октября оккупанты начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы зимой оставить украинцев без электричества и отопления.

В последнее время кафиры начали обстреливать Краматорск Донецкой области. 22 декабря во время воздушной тревоги в Краматорске Донецкой области раздались взрывы. В Офисе президента сообщили, что российские войска нанесли ракетные удары по городу. 13 декабря россияне в Краматорске обстреляли институт и промзону.

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