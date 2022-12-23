Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака: день отдыха и релакса

Нынешний день стоит – как и положено выходному – провести в покое, отдыхе и релаксе.

Чем меньше активных действий будет предпринято в это время, тем лучше – как для организма человека, так и для состояния его дел. А вот умственную деятельность никто не может нам запретить, поэтому время оптимально подходит для обдумывания планов на будущее, поскольку именно сегодня в голову придут самые гениальные идеи относительно того, как улучшить свое положение в профессии и личной жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 декабря для Овнов

Не стоит спорить со своими домашними относительно решения – или не решения – мелких бытовых вопросов: поверьте, они не стоят той энергии, которую вы на этот конфликт потратите.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 декабря для Тельцов

Эмоций – самого разного, как позитивного, так и негативного свойства – сегодня будет много, поэтому очень важно для представителей вашего знака держать их под контролем – вырвавшись на волю, они могут натворить бед.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 декабря для Близнецов

Возможно, сегодня вы услышите от кого-то из близких обидные слова: не тратьте время на "пережевывание" негатива: уже завтра вы забудете об инциденте, а нервные клетки восстановить, как известно, не удастся.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 декабря для Раков

Прежде чем что-нибудь приобрести, хорошенько подумайте над тем, действительно ли вы в данный момент нуждаетесь в этой вещи – вполне возможно, что деньги будут вами потрачены впустую.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 декабря для Львов

День идеально подходит для ухода за собой, тем более что вы давно ничем подобным ни занимались: в любой ситуации нельзя опускаться – нужно следить за тем, чтобы внешний вид был безукоризненным.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 декабря для Дев

Тем представителям вашего знака, которые давно задумываются о смене работы, можно посвятить день изучению сайтов с соответствующими предложениями: может попасться очень привлекательная вакансия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 декабря для Весов

Не стоит рассказывать о своих планах – как профессиональных, так и личных – даже тем людям, которым вы доверяете целиком и полностью: будучи высказанными вслух, намерения не удастся воплотить в жизнь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 декабря для Скорпионов

Представителей вашего знака – в отличие от других – энергия будет буквально переполнять: постарайтесь использовать ее исключительно в мирных целях – например, на генеральную уборку в доме.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 декабря для Стрельцов

День, когда баловать себя не только можно, но и нужно: пересмотрите любимый фильм, примите ванну с травами, приготовьте, в конце концов, что-нибудь вкусненькое – о лишних калориях можете не беспокоиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 декабря для Козерогов

Звонок от старого друга-приятеля, с которым вы давно не общались, окажется для вас очень важным – обратите внимание на факты и сведения, которые вы из него почерпнете: они станут известны вам не просто так.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 декабря для Водолеев

Не принуждайте себя к выполнению своих обязанностей, даже если речь будет идти всего лишь о домашних делах: если сегодня вам захочется отдохнуть, не испытывайте угрызений совести по этому поводу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 декабря для Рыб

Подумайте о том, чего не хватает для того, чтобы ваша личная жизнь стала гармоничной: возможно, стоит в чем-то уступить своем партнеру – обидно, когда отношения страдают от какой-то не стоящей внимания ерунды.

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