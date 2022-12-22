Россия ударила ракетами по Краматорску в Донецкой области — Офис президента

После обеда 22 декабря во время воздушной тревоги в Краматорске Донецкой области раздались взрывы. В Офисе президента сообщили, что российские войска нанесли ракетные удары по городу.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Краматорск, Донетчина. Оккупанты нанесли два ракетных удара по городу. Последствия выясняем", — говорится в его сообщении.

Пока больше информации об атаке россиян нет.

Добавим, что в это время в ряде областей звучала воздушная тревога. В Донецкой области она была объявлена в 14.08 и закончилась в 14.58. В течение четверга, 22 декабря, тревога звучала дважды в день.

Ситуация в Донецкой области

Ситуация на фронте на Донетчине чрезвычайно сложна, ведь там российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ. А также продолжают терроризировать мирное население. Населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта, постоянно обстреливаются оккупантами.

По состоянию на утро 22 декабря, по данным Донецкой ОВА, на Волновахском направлении продолжаются артобстрелы Угледара, в результате чего повреждены 3 дома, никто не пострадал. А на Горловском направлении 1 человек ранен и 1 дом поврежден в Бахмуте. Громко было в Часовоярской общине. Там захватчики повредили линии электропередач, а в Константиновке – школу.

Читайте также: