Росія вдарила ракетами по Краматорську на Донеччині - Офіс президента

По обіді 22 грудня під час повітряної тривоги у Краматорську Донецької області пролунали вибухи. В Офісі президента повідомили, що російська війська завдали ракетних ударів по місту.

Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Краматорськ, Донеччина. Окупанти завдали два ракетних удари по місту. Наслідки з’ясовуємо", - йдеться у його дописі.

Наразі більше інформації про атаку росіян немає.

Додамо, що у цей час у низці областей лунала повітряна тривога. У Донецькій області вона була оголошеа о 14:08 і закінчилася о 14:58. Впродовж четверга, 22 грудня, тривога лунала двічі за день.

Ситуація на Донеччині

Ситуація на фронті на Донеччині є надзвичайно складною, адже там російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. А також продовжують тероризувати мирне населення. Населені пункти, які поблизу лінії фронту, постійно обстрілюються окупантами.

Станом на ранок 22 грудня, за даними Донецької ОВА, на Волноваському напрямку тривають артобстріли Вугледара, внаслідок чого пошкоджено 3 будинки, ніхто не постраждав. А на Горлівському напрямку 1 людина поранена та 1 будинок пошкоджено у Бахмуті. Гучно було у Часовоярській громаді. Там загарбники пошкодили лінії електропередач, а у Костянтинівці - школу.

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