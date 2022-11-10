Окупанти обстріляли ракетами Краматорськ: в ОВА розповіли про ніч на Донеччині

Зранку 10 листопада російська армія випустила чотири ракети по Краматорську. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку у ніч проти четверга відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки.

На Донецькому напрямку дві людини зазнали поранень у Красногорівці. Крім того, зафіксовані обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста.

На Горлівському напрямку окупанти атакували Бахмут. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людину. Поранення отримали двоє мирних мешканців. Росіяни пошкодили п'ять приватних будинків, одну багатоповерхівку та одне підприємство.

У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем околиці Торецької та Світлодарської громад.

На Лисичанському напрямку росіяни поранили одного жителя Лимана. Окупаційні війська не припиняють обстрілювати Торське та Зарічне.

До слова, протягом 9 листопада росіяни вбили одно цивільного на Донеччині - у Бахмуті. Крім того, п'ять людей в області отримали поранення.

Як повідомлялося, розпочалась 260 доба російського вторгнення до України. Окупанти намагаються втримати захоплені території та ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: